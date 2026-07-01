BREEK! Videoland neemt Viaplay over

Met een kleine nuance; de overname moet officieel nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt, kortweg de ACM.

Als je de afgelopen jaren meerdere streamingabonnementen had, was de kans groot dat je voor sport én series twee verschillende apps nodig had.Daar komt zeer waarschijnlijk heel snel een einde aan.

Want Videoland neemt Viaplay over. Daarmee komen ineens de uitzendrechten van onder meer de Formule 1, de Premier League, darts en PDC-toernooien in 1 kastje terecht. Dus naast alle films, series en 1000 versies van De Verraders wordt ook de sportliefhebber op de wenken bediend. Enneh, Goede Tijden Slechte Tijden niet te vergeten natuurlijk. Mooi!

Voor ons autoliefhebbersgaat het natuurlijk enkel en alleen om de Formule 1. Sinds Viaplay de rechten overnam, moesten racefans noodgedwongen een apart abonnement afsluiten. Als alles volgens plan verloopt, verdwijnt die scheiding straks. Over de commentatoren is nog niks bekend, maar volgens ons zijn Melroy en die andere inmiddels best wel te pruimen. Beter dan die twee ouwe muppets Stadler en Waldorf in elk geval.

En dan begint nu het grote speculeren. Want hoe gaat het in z'n werk allemaal straks? Gaat Videoland de sport simpelweg toevoegen aan het bestaande abonnement, of komt er een duurder pakket voor wie Max Verstappen en de Premier League wil blijven volgen? Daar is voorlopig nog niets over bekend.

En dus lijkt het doek te vallen voor Viaplay, dat merk verdwijnt langzaam uit beeld. Op zich niet heel verrassend en erg vinden we het ook niet. Het bedrijf had de afgelopen jaren genoeg financiële hoofdpijndossiers om te vullen. En daarmee drukken we ons nog licht uit.

Voor de kijker lijkt het uiteindelijk vooral een kwestie van afwachten. Misschien wordt het straks makkelijker omdat alles in één app zit, of misschien wordt het gewoon een duurder abonnement op Videoland. Zou ons niks verbazen.

Maar dan hebben we wel Goede Tijden Slechte Tijden erbij. Da's ook wat waard toch?