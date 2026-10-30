BREEK: Volkswagen zet ontwikkeling ID. Golf stil

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Volkswagen is nu zo’n kat door de dramatische financiële cijfers. De sprong: het pauzeren van de ontwikkeling van een potentiële verkooptopper: de ID. Golf.

Om te begrijpen waar dit besluit vandaan komt, moeten we even in de organisatiestructuur van het Duitse autoconcern duiken. In de volksmond hebben we het vaak over de VAG (de Volkswagen AG of Volkswagen Group). Dat is het reusachtige overkoepelende moederconcern dat alle merken binnen de groep omvat. De Brand Group Core is het belangrijkste deel ervan. Dit zijn de volumemerken: VW, Skoda, Seat/Cupra en VW Bedrijfswagens. De overige takken van het concern vallen onder andere groepen, zoals Progressive (Audi, Bentley, Lamborghini), Sport Luxury (Porsche) en Trucks.

Topman brengt het slechte nieuws

David Powels is de CFO van automerk Volkswagen, maar ook van de Brand Group Core. Hij deelt het slechte nieuws vandaag in de kwartaalcijfers over de eerste drie kwartalen van 2026. “De marktomstandigheden blijven extreem uitdagend en bijzondere factoren drukken op ons resultaat. Dit maakt het des te belangrijker dat we systematisch onze gekozen koers blijven volgen en onze prioriteiten verder aanscherpen’’, zegt Powels.

De VW-bestuurder vervolgt: “We verbeteren onze kostenstructuur en optimaliseren ons werkkapitaal – met behoud van een hoge mate van investeringsdiscipline. Een concrete maatregel is daarom het tijdelijk stopzetten van de ontwikkelingswerkzaamheden aan de toekomstige ID.Golf onder het merk Volkswagen, totdat we de noodzakelijke investeringen veilig kunnen stellen.’’

Wanneer zou de ID. Golf komen?

Volkswagen schoot al niet heel erg op met het uitbrengen van de nieuwe elektrische Golf. De negende generatie van de hatchback zou volgens VW-voorzitter Thomas Schäfer niet voor 2028 op de markt komen . Daar kunnen we nu dus nog wat jaren bij optellen. Ach ja, dan doen we het maar met wat meer speciaaltjes van de Golf 8.5.

Foto ter illustratie: Volkswagen ID. GTI Concept

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