De Dorito is terug: Mazda werkt aan nieuwe wankelmotor

Mazda en de wankelmotor. Het zijn echt net twee exen die elkaar allang hadden moeten loslaten, maar op de een of andere manier toch steeds weer bij elkaar komen. De RX-8 verdween in 2012, waarna de beroemde driehoek vooral nog als generator rondjes mocht draaien in de MX-30 R-EV. Maar Mazda is blijkbaar nog altijd niet klaar met zijn favoriete motorexperiment. De volgende wankel moet namelijk weer gewoon de auto aandrijven. En ik als Japanse autoliefhebber word hier natuurlijk vrolijk van.

Geen veredelde aggregaat meer

De MX-30 R-EV was een handige manier om de wankelmotor weer uit de motorkast te halen, maar voor liefhebbers was het op z'n zachtst gezegd nogal een een anticlimax. De motor draaide wel, maar de wielen hadden er helemaal niets aan. De wankel stond eigenlijk gewoon een generator te spelen. Dat was nou niet helemaal waar ik op hoopte toen ik las dat de Wankelmotor terug zou keren. Maar goed, hier zijn we weer.

Mazda wil het de volgende keer anders aanpakken. Moritz Oswald van Mazda Motor Europe laat in een gesprek met Carmagazine weten dat juist het karakter van de motor belangrijk is: het geluid, de trillingen en vooral het hoge toerental. Dat zijn best belangrijke eigenschappen om vervolgens ergens onder de vloer te verstoppen en alleen stroom mee te laten maken.

Een volgende Mazda met wankel moet daarom daadwerkelijk door de motor worden aangedreven. Hoe precies, daar doet Mazda nog lekker geheimzinnig over.

De driehoek moet nog wel door de emissietest

En daar zit natuurlijk het probleem. De wankelmotor is geweldig voor liefhebbers die van toerentallen en bijzondere techniek houden, maar de moderne emissieregels zijn er niet zo blij mee.

Daarom komt Mazda met een briljante oplossing. In een patent beschrijft de Japanse autobouwer een speciaal EGR-systeem voor de wankelmotor waarmee uitlaatgassen opnieuw door de motor kunnen worden geleid. Daarmee zouden de temperaturen beter beheersbaar worden en kan de motor efficiënter en schoner draaien.

Dat is bij een wankelmotor best een belangrijk ding, want vroeger was de oplossing voor een hete wankel gewoon: gooi er nog wat brandstof tegenaan en dat komt allemaal goed. Niet bepaald de strategie waarmee je tegenwoordig vrienden maakt bij de Europese Commissie.

Krijgt de Iconic SP eindelijk zijn motor?

Mazda heeft nog niet verteld welke auto de nieuwe wankel krijgt. De kans is natuurlijk heel groot dat het een hybride aandrijflijn wordt. Aangezien een rotary onderin geen vermogen heeft zou het logisch zijn om de auto eerst elektrisch te laten vertrekken/helpen en dat vervolgens de dikke Dorito's het werk overnemen. Daarmee omzeilt Mazda een deel van de problemen rond uitstoot bij koude starts.

De Iconic SP lijkt daardoor een logische kandidaat voor de nieuwe techniek. Mazda laat er voorlopig niet te veel over los.

Wanneer de nieuwe wankel precies verschijnt, is natuurlijk nog niet bekend. Maar één ding is inmiddels wel duidelijk: de driehoek is nog steeds springlevend. Nu hopen dat het straks niet weer zo teleurstellend wordt als de laatste keer.

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