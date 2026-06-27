Brief van Volvo-dealer onthult bijzonder aanbod voor Nederlandse klanten

Voor het kopen van een nieuwe auto heb je in de meeste gevallen een leuk gevulde portemonnee nodig, maar ook wat moed. Je moet namelijk schijt hebben aan de onvermijdelijke afschrijving. Dat geldt al helemaal voor nieuwe EV’s. Daarom bedenken autodealers bijzondere manieren om je over de streep te trekken.

We krijgen een mailtje van een lezer die zo’n aanbod kreeg. De beste man rijdt momenteel een Volvo uit de 90-serie. Daar zit sindskort ook een EV in: de ES90. Een Volvo-dealer hoopt deze elektrische auto aan de huidige Volvo-rijder te verkopen en doet dat met een testrit. Tot dusver weinig geks, toch?

Nu komt ie: Het idee is dat je drie maandenlang, de Volvo ES90 Single Motor Ultra mag proefrijden. Da’s een flinke proefrit, maar oké, goede service, denk je. Bevalt de auto na die drie maanden toch niet helemaal? Dan lever je hem weer in en ben je alleen de gebruikskosten van 3.950 euro inclusief BTW kwijt. Een soort overzichtelijke shortlease-constructie, bedoeld om de auto "zichtbaar te maken in het straatbeeld". Oftewel, je betaalt bijna vier mille om ook reclame voor de auto te maken.

Dikke afschrijving

Interessanter wordt het wanneer de ES90 wél bevalt. Als je besluit de auto na die drie maanden te houden, mag je hem namelijk overnemen voor 74.500 euro. De dealer schrijft er zelf zwart-op-wit bij: ‘’Ter vergelijking: de vergelijkbare uitvoeringen hebben een nieuwprijs van circa € 90.000,-.’’

En dat is precies het punt waar jouw mede-Autoblog-lezer over valt. Als je na 90 dagen en maximaal 5.000 kilometer al 15.500 euro van de nieuwprijs mag afstrepen, praat je over een waardevermindering van ruim 17 procent in een vloek en een zucht. Natuurlijk is de auto op papier dan 'gebruikt', maar voor een merk dat luxe en restwaarde hoog in het vaandel heeft staan, is het adverteren met dit soort grote prijsvallen opvallend.

Je kunt het zien als een geweldige deal voor de snelle beslisser, maar het geeft ook een signaal af over de gretigheid waarmee de importeur deze elektrische sedans momenteel de markt in wil duwen. Wat is jouw mening over deze actie: een geniale manier van Volvo om reclame te maken én misschien nog wel wat modellen te slijten of slaat de marketingafdeling wat door? Laat het weten in de reacties!

Hoofdfoto: Volvo ES90 gespot door joosstra

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