Zo eenvoudig omzeil je tol betalen op de Franse snelweg

Een Britse familie dacht ruim een halfjaar een slim trucje te hebben gevonden om de Franse tolpoortjes te omzeilen. Maar zo slim was het trucje dus niet.

Tolpoortjes. Ook deze zomervakantie heb je er mogelijk mee te maken gehad in Europa, zeker als je door Frankrijk hebt gereden. Een frustratie op zich, want in Nederland mogen alle buitenlanders grotendeels gratis gebruikmaken van de prachtig onderhouden wegen. Terwijl wij Hollanders in het buitenland wel moeten lappen. Maar wat als je de tol kunt omzeilen, bijvoorbeeld in Frankrijk?

Een Britse familie dacht een briljante oplossing te hebben gevonden om niet voor de tol te betalen. Ze besloten de slagboom gewoon zelf omhoog te tillen. Dat klinkt als een slechte grap, maar volgens de Franse gendarmerie is het daadwerkelijk gebeurd. Daarover bericht het Franse La Dépêche .

Drie Britten uit dezelfde familie zouden de afgelopen maanden meerdere keren de tol bij Saint-Maurice-Colombier in het departement Doubs hebben omzeild. Dat gebeurde op de A36, een belangrijke snelweg in het oosten van Frankrijk.

Eén auto tilt de slagboom op

De werkwijze was eigenlijk heel simpel. De familie reed met drie auto’s naar het tolstation. Vervolgens stapte iemand uit de eerste auto, tilde de slagboom met de hand omhoog en liet de twee auto’s achter zich doorrijden. Daarna werd de slagboom weer teruggezet en kon de familie verder. Wat nou tol betalen?

De familie zou dit tenminste zes maanden op deze manier hebben volgehouden, in principe zonder consequenties. Tolbeheerder APRR had de familie echter al langere tijd in het vizier. Want waar de snuggere familie geen rekening mee hield, waren de camera’s bij het tolstation. De camera’s leggen kentekens haarfijn vast en bouwen op deze manier een registratie.

Uiteindelijk liep de familie zaterdag 8 augustus tegen de lamp. Rond 13.00 uur werd opnieuw geprobeerd de tol te omzeilen. Dit keer had de familie echter pech: een motorpatrouille van de gendarmerie reed toevallig in de buurt en kon de drie bestuurders na een melding van APRR onderscheppen. Zo eenvoudig omzeil je tol betalen op de Franse snelweg? Nee natuurlijk niet! Gewoon lappen.

€3.000 voor een gratis ritje

De drie Britten hoefden niet lang na te denken over hun verklaring en erkenden de fraude. De besparing van de afgelopen maanden blijkt achteraf dan ook bepaald geen meesterzet. De familie moet gezamenlijk 3.000 euro aan APRR betalen.

Volgens de gendarmerie is dit overigens geen uitzonderlijke manier om tol te ontduiken. Er zijn mensen die met valse kentekenplaten rijden, terwijl anderen de slagboom simpelweg met hun auto forceren. Tolontduikers kiezen bewust voor rustige tijdstippen en minder drukke tolstations kiezen. Als je iemand ziet hannesen bij de slagboom valt dat toch op..

Een pittige rekening voor de Britse familie. En hopelijk een wijze les.

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