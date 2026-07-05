Britse GP 2026: Verstappen crasht en bizar einde!

Na een tegenvallende sprintrace , een vermakelijke kwalificatie en een lachwekkende Lego-kartparade is het tijd voor het echte werk: de GP van Groot-Brittannië 2026. Kan Antonelli zijn pole-position omzetten in een overwinning of niet? Je leest het hieronder!

Start: meteen actie!

Antonelli helpt zichzelf niet bij de start. Wanneer de lichten uit gaan, spint de polesitter zijn achterwielen en komt moeilijk van zijn plek. ‘Hartelijk bedankt!’, zeggen Leclerc en Hamilton die Antonelli naar P3 degraderen. Echter, blijkt dat Hamilton bewoog tijdens de startprocedure. Dat mag niet en dus krijgt de Britse Ferrari-coureur een vijf seconden straf. Hieronder lees je meer over de start van de Britse GP van 2026.

Verstappen vs Russell vs Hamilton

Na de eerste paar ronden stagneert de race en lijken we af te steven op een vrij saaie race. Leclerc gaat voor een undercut op Antonelli en ook Verstappen wisselt al vlug zijn banden. Hierna ligt hij gelukkig vlak voor Russell en Hamilton. Eerst hebben Russell en Hamilton het aan de stok. Ja, het is jojo-racen dankzij de batterijen, maar de twee geven zichzelf niet zomaar gewonnen.

Russell wint en richt zijn pijlen op Verstappen. Tussendoor hoort Russel dat hij een langzaam leeglopende band heeft, maar komt niet meteen naar binnen. Een ronde later gaan Russell en Verstappen zij-aan-zij door Stowe, maar nu komt Russell wel binnen en is het duel ten einde. Hamilton neemt rol van Russell over om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. En dat lukt: Hamilton gaat aan de Nederlander voorbij.

Pech voor Antonelli, Verstappen crasht

Kimi Antonelli heeft alweer een technisch maleur. Dit keer is het geen motorisch probleem, maar het probleem met sturen. Na druk overleg met het team besluit Antonelli om rond te blijven rijden. Moedig van de jonge Italiaan.

Max Verstappen blijft niet rondrijden. Zijn auto heeft een vreemd moment bij het insturen van de snelle bocht Stowe en weet de drift niet te corrigeren. De Red Bull glijdt de grindbak in tegenover de Lando-stand en komt er niet meer weg.

Wie wint de Britse GP van 2026?

De crash van Verstappen zorgt voor een late safety car: we krijgen één groene ronde om de winnaar te bepalen. Tenminste, dat dachten we. We krijgen de melding ‘safety car in this lap’ in de voorlaatste ronde, maar toch blijft Bernd Maylander op de baan. Het is nog onduidelijk wat hier de reden van is. Daarmee finishen we de GP van Groot-Brittannië onder een gele vlag.

Leclerc zal er niet om malen: hij wint op Silverstone voor Russell en Hamilton. Het is de negende overwinning in Leclercs carrière en de eerste sinds de GP van de VS 2024 (van 20 oktober). Hamilton zat op rozen met nieuwe softs achter Russell met oude mediums, maar zijn kans op P2 wordt door zijn neus geboord.

Hadjar scoort belangrijke punten voor Red Bull op P5. Antonelli en zijn gemankeerde Mercedes finishen op P9, maar hebben nog een straf in te lossen vanwege track limits. Daarmee valt Antonelli buiten de punten. De Ferrari’s en Russell lopen dus hard in op de kampioenschapsleider.

Uitslag