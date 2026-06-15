Britse overheid draait elektrische auto's de nek om

Straks ook bij ons?

Straks ook bij ons?

Straks ook bij ons?

De Britten lijken een beetje terug te krabbelen als het om elektrische auto's gaat.

De regering wil de verkoopdoelen voor EV's namelijk versoepelen. Autofabrikanten zouden richting 2030 eigenlijk naar ongeveer 80 procent elektrische verkopen moeten groeien, maar dat percentage zou mogelijk worden teruggebracht naar 50 procent. Ook hybrides krijgen daardoor langer de ruimte.

Dat zorgt voor een opvallende discussie. Want je zou verwachten dat vooral autofabrikanten blij zijn met zulke soepelere regels, maar een deel van de sector is er juist helemaal niet gelukkig mee. In tegendeel. Fabrikanten, laadbedrijven en investeerders hebben de afgelopen jaren miljarden uitgegeven in de verwachting dat de overheid de elektrische koers zou vasthouden. Als die regels steeds veranderen, ontstaat er volgens hen juist onzekerheid. En daar is wel wat voor te zeggen, toch?

Aan de andere kant zijn er ook partijen die vinden dat de oorspronkelijke doelen gewoon niet haalbaar waren. Niet iedereen is ervan overtuigd dat de bevolking al klaar is voor een markt waar alleen EV's verkocht mogen worden, terwijl fabrikanten ondertussen onder druk staan om enorme investeringen terug te verdienen.

Maar wat ons het meeste opviel aan dit hele verhaal is de timing. In veel Europese landen stijgt de verkoop van elektrische auto's nog altijd stevig. Terwijl de rest van Europa verder elektrisch gaat, lijken de Britten het allemaal wel mooi genoeg te vinden.

En wat krijg je uiteindelijk? Precies, een situatie waarin eigenlijk niemand helemaal tevreden is. Voorstanders vinden dat de overheid haar afspraken niet nakomt, tegenstanders vinden dat de plannen nog steeds te ver gaan.

Alleen hybride-rijders zullen het nieuws waarschijnlijk met enige tevredenheid hebben gelezen.

Die krijgen er voorlopig weer wat extra jaartjes bij. Hoera

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