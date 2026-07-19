Brug ingestort? Geen probleem in dit Europese land

Sinds de instorting van de Morandi-brug in Genua staat de staat van onze bruggen weer even op scherp. Want dat gebeurt er dus als je onderhoud te lang uitstelt en dat gaat ten koste van onschuldige burgers. Wat dat betreft mogen we in Nederland blij zijn dat bruggen sluiten vanwege onderhoud om instorting te voorkomen, hoe vervelend dat ook is. Dat is zo actueel als het maar kan als je ziet wat er nu op de Merwedebrug gebeurt. Die brug gaat echt wel weer open als de planning rond is. Maar wat als de brug al ingestort is?

Omdat we het nog niet echt benoemd hebben: de Merwedebrug sluit voor vrachtverkeer omdat de staalconstructie verzwakt blijkt te zijn. Daarom trekt Rijkswaterstaat aan de bel voordat het al te laat is. Goed, dat en de Morandi-brug zijn voorbeelden van bruggen die simpelweg onderhoud nodig hebben om hun veiligheid te waarborgen. Dat is hoe de natuur werkt. Hoe de natuur ook werkt: als er sprake is van storm of andersoortig noodweer, kunnen zelfs beresterke gebouwen ineens de geest geven. Daar zijn ze in Griekenland ook achter gekomen.

Griekenland

In 2023 woedde daar storm Daniel, een orkaan die in Griekenland flink heeft huisgehouden. Door de wind en volgende overstromingen is er naar schatting zo'n twee miljard(!) euro aan schade veroorzaakt. Gevolgen daarvan zijn nog steeds te merken. De wederopbouw is nog in volle gang en dat heeft nog steeds impact op huizen, gebouwen en wegen. Zo ook een ingestorte brug in de buurt van de stad Larissa, bij Paleopyrgos. Daar lopen de locals tegen welbekende bureaucratische problemen aan.

Dankzij prioriteiten elders, gebrek aan geld en mankracht om die prioriteiten beter te verdelen en de relatieve onbelangrijkheid van de ingestorte brug, ligt de brug al sinds 2023 plat zonder dat er iets aan is gebeurd. Goed, even een stukje omrijden dan, toch? Nou, nee. De locals hebben een betere manier gevonden, zo bericht LarissaNet.

Wat blijkt: de brug is in drie stukken gestort, maar die stukken liggen al die tijd al op exact dezelfde manier in het water. Tegelijkertijd gelden ze als een soort dam, dus het blijft ook wel liggen. De brug is zo ingestort dat er drie stukken zijn gecreëerd die zo liggen dat er eigenlijk sprake is van een doorgaande route. Dus wat doen de locals, in ieder geval die met een 4x4? Die gebruiken de brug nog gewoon! Dit is natuurlijk volledig op eigen risico en lang niet iedereen durft het, maar het kan dus wel.

Om dit nou ook te doen bij de Merwedebrug als die in zou storten gaat wat ver, daar is het water te diep voor. Dus dan is een preventieve afsluiting een beter idee. Mocht de brug over het Stieltjeskanaal bij Zandpol ooit instorten, dan is dit wellicht een oplossing.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover