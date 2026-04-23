Brussel wil brandstof delen en jou aan de stekker

Als energie ineens klauwen met geld kost, gaat zelfs Brussel tempo maken. Met een nieuw plan wil de EU minder leunen op fossiele brandstoffen van buitenaf en meer inzetten op eigen stroom. En ja, landen moeten ook wat liever gaan delen.

Minder afhankelijk (want dat doet pijn)

De Europese Commissie heeft met “AccelerateEU” een sappig pakket aan maatregelen klaar om de energiecrisis eens even goed aan te pakken. Het hoofddoel: minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen van buiten Europa en meer energie zelf opwekken.

Volgens de NOS gaat dat momenteel niet best. Nog altijd komt 57 procent van de energie van buiten de EU. En sinds de Iran-oorlog is dat extra pijnlijk geworden: in vijftig dagen tijd ging er al 24 miljard euro extra richting fossiele import. Dat tikt stevig aan. En raad eens wie dat betaalt? Juist.

EV’s worden het nieuwe normaal

Voor automobilisten is de boodschap glashelder: elektrisch rijden moet nog aantrekkelijker worden dan ooit. Lagere belastingen op stroom, subsidies voor lagere inkomens en zelfs sociale leaseconstructies moeten de overstap versnellen. Dat het stroomnet overal steeds voller begint te raken wordt even niet meegenomen.

Daarnaast wil Brussel kwetsbare huishoudens beschermen met energievouchers en lagere accijnzen op elektriciteit. Bedrijven worden ook meegenomen in het verhaal, want ook daar lopen de kosten flink op. Eurocommissaris Dan Jørgensen noemt de huidige situatie niet voor niets een wake-up call. Vrij vertaald: dit is hét moment om fossiel vaarwel te zeggen.

Brandstof delen als het misgaat

Nog zo’n opvallend punt: Europa wil beter inzicht in brandstofvoorraden. Want nu gebeurt het dus dat Zuid-Europese landen kampen met kerosinetekorten, terwijl landen als Nederland en België nog gewoon voorraad hebben. Dat kan natuurlijk niet. Daarom moet er een systeem komen om brandstoffen sneller te verdelen als het even wat te spannend wordt. Ook wil Europa zelf meer energie en zelfs kerosine produceren, zodat we minder afhankelijk zijn van externe partijen.

Volgens Ursula von der Leyen is dit hét moment om door te pakken richting energie-onafhankelijkheid. Kost wat? Zeker. Zo’n 660 miljard euro per jaar tot 2030. Maar hé, als het plan slaagt, tank jij straks minder en plug je vaker in. Of je dat leuk vindt...