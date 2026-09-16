Nog meer belasting stapelen: BTW over MRB in de lease.

Als je een auto least, dan zitten (bijna) alle kosten in het leasebedrag verwerkt. Vaak moet je alleen de brandstof en/ of elektriciteit (en de boetes) zelf apart betalen. Het is een mooie constructie en de overheid leek te bedenken hoe ze dat nou weer eens konden verzieken.

Dat is wederom gelukt. In de basis is over het hele leasebedrag dat een leasemaatschappij in rekening brengt voor de lease van een auto, BTW verschuldigd. Er zit echter al een belasting in datzelfde leasebedrag.

Door een besluit van 18 juli 1995 hoefde over de doorberekende MRB echter geen BTW berekend te worden. Zoals dat zo mooi heet in vaktermen is de doorberekende MRB een quasi doorlopende post. Dat klinkt lekker toch. Te lekker voor onze (r)overheid, dus er gaan een streep door die regeling.

Lease wordt vele tientjes per maand duurder

Vanaf 1 januari 2027 moeten leasemaatschappijen dus BTW gaan rekenen over de MRB die ze in een leaseprijs verwerken. Voor een beetje auto moet zo’n 80-100 euro per maand aan motorrijtuigenbelasting (MRB) worden afgedragen. De BTW bedraagt 21%, dus leaseauto’s worden zo’n 20 euro per maand duurder. En ja ook op elektrische auto's zit tegenwoordig motorrijtuigenbelasting (MRB).

Vooral private leasers worden genaaid

Ook deze keer zonder eerst te zoenen, of wordt het zo te plastisch voor jullie. Excuses als dat het geval is.

Veel zakelijke klanten kunnen BTW verrekenen, maar ook weer niet allemaal. Als je (deels) btw-vrijgestelde prestaties verricht, dan betekent dat je leasekosten stijgen. De door de leasemaatschappij vanaf 1 januari 2027 BTW berekende BTW over de MRB, kan dan niet niet (geheel) in aftrek worden gebracht.

Heb jij een privatelease contract dan ben je gewoon echt genaaid (sorry daar is die weer). Jouw leaseprijs gaat met tientjes per maand omhoog.

Bron: SRA.nl

Foto: goede kentekenplaat op Autoblog Spots.