Bugatti-baas Mate Rimac weet hoe automakers het van de Chinezen kunnen winnen

Bijna alle Europese autobouwers krabben zich achter de oren over hoe ze de toenemende concurrentie met de Chinese nieuwkomers aan moeten gaan. Het vreemde is dat er veelal gekeken wordt naar diezelfde Chinezen als de oplossing. De Europeanen kopiëren de strategie en hopen dat het net zoveel succes oplevert. Maar daar gaat het fout, denkt grote baas Mate Rimac van Bugatti en Rimac.

De CEO van een van de Europese merken die helemaal geen last ondervind van de opkomst van de Oosterse merken, begeeft zich op Instagram met gratis advies. Volgens hem huren de noodlijdende autobouwers allemaal dezelfde miljoenen kostende consultants in die allemaal met hetzelfde domme advies komen: meer schermen, minder knoppen en goedkopere materialen, kortere laadtijden en ga zo maar door. Alles om de grote massa aan te kunnen spreken met goedkopere auto's. Kortom, precies hetzelfde als wat de Chinezen nu doen.

Doe niet wat de Chinezen doen

Rimac stelt dat die strijd bij voorbaat al verloren is. Volgens hem is het de moeilijkste en kostbaarste manier om onderscheidend te zijn. Gelukkig heeft de eindbaas ook de oplossing.

Hij legt de vinger op de zere plek. Zeker voor menig autoliefhebber die tegenwoordig met pijn in het hart in een pianozwarte zee van plastic en minimalisme moet plaatsnemen. Het gebruik van echte materialen, zoals hout, leder en fysieke knoppen zouden volgens hem het punt zijn waarmee de Europese autoindustrie de strijd met de Chinese concurrent kan winnen.

Nu geeft hij toe dat zijn advies nogal lijkt op het simpelweg bouwen van een luxe-auto. Maar dat is het volgens hem niet helemaal. Hij stuurt meer op het bouwen aan een eigen identiteit, een eigen niche opbouwen van fans die graag meer betalen voor de auto's die je bouwt. Rimac denkt namelijk dat het toespitsen op de massa, zoals bijna alle grote automerken doen, leidt tot een wisse dood. In die wereld is het vechten voor de kleinste marges, terwijl er in zijn voorgestelde wereld een weelde aan winst te halen is.

Of gewoon een hogere bouwkwaliteit

Hoewel we natuurlijk heel erg graag in Rimac's voorgeschetste wereld zouden willen leven vol unieke en luxe vierwielers, is zijn advies natuurlijk niet heel realistisch. Het zou wat zijn als VW en Stellantis alle merken die ze voeren omtoveren tot nichemerken met luxe-auto's waar hoge marges op te verdienen zijn.

Vriend van de show, Misha Charoudin, geeft in de comments op Rimacs video dan ook een genuanceerder advies. De ringracer stelt dat de bouwkwaliteit wel een zetje in de rug kan gebruiken. "Of het nu om luxeauto’s gaat of niet – de (bouw)kwaliteit geldt ook voor ‘gewone’ auto’s. MK4-Golfs en -Passats en E46- en E39-modellen zien er na meer dan 20 jaar van binnen nog steeds gloednieuw uit. En ze rijden ook nog eens heerlijk", verklaart hij. We hoeven dus niet volledig over te stappen op niche- en luxe-merken, maar het zo al best fijn zijn als we weer kunnen gaan spreken van 'Duitse degelijkheid'.

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