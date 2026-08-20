Bugatti fixt na 21 jaar een groot nadeel van de Veyron

Tegenwoordig kun je auto’s in het hogere segment tot op de millimeter personaliseren, maar waarom zou je dit ook niet met terugwerkende kracht aanbieden voor oudere modellen? Dat is de gedachte van Bugatti.

Daarom kun je nu anno 2026 weer een Bugatti Veyron samenstellen alsof het 2005 is. En dan met nog meer mogelijkheden. Bugatti gaat zelfs zo ver dat ze weer een nieuwe configurator lanceren voor de Veyron. Helaas kunnen wij daar als gepeupel niet mee spelen, de configurator is alleen voor klanten. Maar dat geldt voor iedere Bugatti-configurator.

Bugatti laat ook meteen een voorbeeld zien van een Veyron die helemaal opnieuw gespecificeerd is. Deze auto is uitgevoerd in Rouge Rembrandt (een nieuwe kleur voor de Tourbillon) en Petrol Blue (een Chiron-kleur).

Geen gehannes meer met banden

Dat je bij Bugatti een Veyron in nieuwe kleuren kunt laten spuiten is niet zo verrassend, maar ze gaan nog een stapje verder. De velgen zijn aangepast zodat er Chiron-banden gemonteerd kunnen worden. Dit is een belangrijk voordeel, want de Veyron had bijzonder onpraktische banden.













De banden van de Veyron waren niet alleen extreem duur (circa 35 mille voor een setje), ze moeten ook om de 4.000 kilometer vervangen worden. En bij elke derde of vierde bandenwissel moeten zelfs de hele velg vervangen worden. Dit heeft te maken met het feit dat de Veyron unieke banden heeft die op de velg gelijmd zitten. De Chiron heeft banden die gewoon op een normale manier gemonteerd kunnen worden, dus die zijn een stuk praktischer.

Fabrieksnieuw

Verder zijn er nog wat verschillen op detailniveau. Zo heeft deze Veyron nieuw driedimensionaal gaas in de grille en de luchtinlaten. In het interieur zijn ook nieuwe materialen gebruikt en speciale ‘mocassinstiksels’. Het kan allemaal bij Bugatti. En uiteraard is de auto ook meteen weer fabrieksnieuw gemaakt.











Overigens is Bugatti niet het enige merk wat een dergelijke service aanbiedt. Ook bij Porsche kun je een oud model weer volledig opnieuw laten aankleden en restaureren. Als je bijvoorbeeld denkt: ik wil een Salzburg livery op mijn Porsche Carrera GT, dan kan dat gewoon.

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