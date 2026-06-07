Ook jouw woonkamer heeft dit probleem: het wordt nu opgelost

Ja, we weten het: je zit op Autoblog en we gaan het hebben over jouw woonkamer. Als jij namelijk geld als water hebt, zijn jouw problemen ook van een heel ander kaliber dan die van de gewone man. Bugatti meent nu een probleem voor je op te kunnen lossen dat je niet eens weet dat je had.

Bugatti is niet alleen bezig met het dikste roerend goed wat je gaat krijgen, ook met prestigieus onroerend goed. Het houdt niet op bij het huis zelf. Nu gaat Bugatti zich ook storten op het meubilair. Daar komt het probleem om de hoek kijken: je televisie. Natuurlijk wil jij de grootste thuisbioscoop die je kan vinden, maar dan staat er de hele dag zo'n megalomaan scherm in je woonkamer. Bah. Nee, je moet deze nieuwe samenwerking tussen Bugatti en C SEED hebben.

Bugatti x C SEED televisie

In staande vorm heb je het met de Bugatti-televisie over een scherm van 110 of 137(!) inch. Ruim drie meter aan doorsnede voor je tv. Bestaande uit MicroLED-panelen heb je lekker haarscherp beeld, lijkt ons. Zaken als 8k, UltraHD, True Colour-displays en dat soort werk zijn echter irrelevant voor het trucje wat deze tv kan uithalen.

Want even terug naar dat kennelijk bestaande probleem dat je tv een sta-in-de-weg is voor je prachtige, minimalistische interieur. Dan druk je op de knop en blijkt dat de tv bestaat uit zes opvouwbare panelen. Deze vouwen zich op, verhullen zichzelf in een soort cocon om ineens een gigantische monoliet te zijn en het hele zwikkie draait een kwartslag om ineens een soort gouden opzetmeubel te zijn. Kijk aan, geen lelijke tv's meer in je minimalistische woonkamer. Wel even onthouden dat je geen kopjes en schoteltjes erop moet zetten als je tv wil kijken.

Bugatti en C SEED noemen de transformatie van de televisie een '45 seconden durende choreografie' om van een sculptuur naar bioscoopkwaliteit te komen. Wij vragen ons dan weer hele praktische zaken af zoals 'waar laat je de kabels en je Odido-kastje', maar goed. Wel de moeite waard om te vermelden: Bugatti zegt dat de hele setup is geïnspireerd op de Tourbillon, waar eenzelfde trucje in het interieur kan plaatsvinden. Het ietwat opgeplakt uitziende scherm in het interieur kan met een druk op de knop in het dashboard verdwijnen.

Prijzen worden door beide partijen niet bekend gemaakt, maar het concept van opvouwbare televisies van C SEED is reeds bekend voor de Bugatti-samenwerking en toen waren de prijzen ook al niet mals. De prijs van de Bugatti-tv wordt geschat op 500.000 dollar. Kies maar, zo'n negentig procent van het huidige Marktplaats-aanbod of een televisie. (via Bugatti en C SEED)