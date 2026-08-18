Bugatti hint op iets waar petrolheads al jaren om vragen

Het is misschien wel de comeback waar niemand meer op durfde te hopen. Steeds meer supercarmerken ontdekken wederom de handgeschakelde versnellingsbak en nu lijkt ook Bugatti voorzichtig de deur op een kiertje te zetten. Maar daarbij kon CEO Mate Rimac het toch niet laten om nog even een subtiele steek onder water uit te delen aan Ferrari.

"Een échte handbak"

Tijdens Monterey Car Week vroeg Road & Track aan Rimac of er ooit nog ruimte is voor een Bugatti met een handgeschakelde versnellingsbak. Zijn antwoord was kort en glashelder. "Ja, absoluut. Stel je een V16 voor met een handbak. Een échte handbak." Vooral dat laatste is leuk. Niet zomaar een handbak, maar dus een échte handbak.

Waarom dat zo leuk is? Ferrari is juist bezig aan een systeem dat het gevoel van een handgeschakelde versnellingsbak moet nabootsen, zonder dat er daadwerkelijk drie pedalen en een conventionele schakelbak aanwezig zijn. Rimac heeft daar duidelijk helemaal niets mee. Als Bugatti ooit een handbak bouwt, moet het volgens hem ook écht een handbak zijn.

Past dat wel bij Bugatti?

Voorlopig hoef je nog niet naar de fabriek te bellen hoor. De Tourbillon blijft gewoon leverbaar met zijn achttraps transmissie. Rimac wilde niets zeggen over concrete plannen of een mogelijke productieversie. Dat is nou weer jammer.

Maar goed, mocht het er ooit van komen, dan lijkt Bugatti's Solitaire-programma wel de enige logische plek. Binnen dat programma bouwt het merk natuurlijk unieke one-offs voor klanten die vinden dat een gewone Bugatti veel te saai is. Een V16 met een open schakelpoort en drie pedalen zou daar natuurlijk perfect tussen passen.

De handbak is weer cool

Opvallend is vooral dat Bugatti überhaupt over een handbak begint. Jarenlang leek de versnellingsbak definitief uitgestorven in het hypercarsegment. Een automaat was natuurlijk sneller, zuiniger etc etc.

Maar daar lijken de fabrikanten nu toch een beetje op terug te komen. Aston Martin biedt weer handgeschakelde modellen aan, Gordon Murray zweert erbij en Koenigsegg ontwikkelde zijn eigen bijzondere transmissie om de bestuurder die extra portie beleving te geven. Zelfs Ferrari ziet blijkbaar weer toekomst in zelf schakelen, al is dat wel een beetje nep.

En nu mengt ook Bugatti zich in die heerlijke discussie.

Maar eerlijk, een atmosferische V16 van ruim 1.800 pk die je zelf door de versnellingen mag roeren klinkt als een auto waarvan de echte autoliefhebbers dachten dat hij nooit meer gebouwd zou worden. Of het werkelijkheid wordt, is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar alleen al het feit dat de baas van Bugatti hardop over een "échte handbak" fantaseert, is genoeg om autoliefhebbers weer even te laten dromen. En Mate Rimac staat wel bekend als iemand die gekke dingen doet. Kijk maar naar die V16.

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