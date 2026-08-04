Huh? Bugatti teast een nieuw model met W16

Bugatti toonde vorige maand the last of its kind: de laatste Bugatti W16 Mistral, de zwanenzang van de legendarische W16. Als je dat zo hoort, zou je denken dat dit de laatste auto is met een W16. Toch teast Bugatti nu een nieuw model met een W16.

Bugatti heeft tot dusver twee teaservideo’s gedeeld. In één van de video’s zien we een grille die sprekend lijkt op die van de nieuwe Tourbillon, die natuurlijk een V16 heeft. In de andere teaservideo zien we echter duidelijk een W16. Dus wat is het nou?

Solitaire

De hashtags geven het antwoord: het gaat hier om een nieuwe auto in het Solitaire-programma. Dit is in het leven geroepen met de one-off Brouillard die voor Michel Perridon gebouwd is. Perridon was trouwens in de veronderstelling dat zijn auto de laatste Bugatti met W16 was, maar dat feestje ging niet door.

Na de Brouillard introduceerde Bugatti sowieso nog de one-off F.K.P. Hommage, die eruit ziet als een Veyron, maar onderhuids een Chiron is. En nu is er dus een derde one-off in aantocht. Waarschijnlijk wordt dit écht de laatste Bugatti met W16. Of niet… Misschien gaat Bugatti wel Pagani achterna en blijven ze nog tot in lengte van dagen auto’s bouwen op oudere platforms.

Car Week

Hoe de nieuwe Bugatti one-off eruit gaat zien, is verder nog een verrassing. Afgaande op de grille lijkt het design gebaseerd te zijn op de Tourbillon, maar we kunnen het mis hebben. We hoeven niet lang in spanning te zitten, want de auto wordt onthuld tijdens Monterey Car Week. Dit autofeestje gaat eind deze week al van start.

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