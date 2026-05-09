Dit gaat geen Bugatti Tourbillon-eigenaar ooit proberen

Niemand die straks een Tourbillon koopt gaat ermee naar een bevroren meer in Zweden om een beetje te spelen met tractiecontrole. Dus doet Bugatti het zelf maar.

In het ijskoude Arjeplog wordt de Tourbillon tot het uiterste gedreven. Denk aan temperaturen van -30 graden, gepolijst ijs, sneeuw, smurrie en af en toe een stukje asfalt. Zulke dingen. Het zijn de perfecte ingrediënten om een auto goed te testen. Niet zo gek dat meerdere autofabrikanten hun nieuwe modellen testen in deze Zweedse omgeving, zo ook het prestigieuze Bugatti.

Nieuwe auto, nieuwe dingen

Dit is de eerste Bugatti van het nieuwe tijdperk onder Bugatti Rimac. Met een compleet nieuw platform, een atmosferische V16 en drie elektromotoren die samen 1.800 pk leveren. De eeuwig doorontwikkelde W16 was bekend terrein, maar nu gaat het Frans-Kroatische spul een nieuw hoofdstuk in. Dat test je nu eenmaal niet op een zonnige boulevard in Monaco.

Op het ijs leren testrijders dealen met extreem weinig grip. Hier moet de Tourbillon laten zien dat alle techniek aan boord perfect samenwerkt. Dat gaat verder dan een beetje spelen in de sneeuw. Eigenlijk best serieus werk, dat testen van auto’s.

Bugatti test daarbij niet alleen hoe snel de auto is, maar vooral hoe voorspelbaar hij blijft. Want 1.800 pk is leuk, totdat je op ijs staat en je rechtervoet een millimeter te enthousiast is. Dan moet de auto niet eng worden, maar juist vertrouwen geven. Eigenaren die net 4 miljoen euro hebben overgemaakt voor zo’n Tourbillon willen toch graag een goed bestuurbare auto, geen onhoudbaar kanon.

Ook het klimaatsysteem wordt getest in Zweden. Koude start, beslagen ruiten, cabinecomfort bij extreme temperaturen. Dat soort zaken. Het hoort er allemaal bij.

Dit deel van de testfase neemt vier weken in beslag. Dat is alles wat Bugatti heeft om winterdata te verzamelen. Het zijn dan ook lange dagen voor de engineers. De engineers zijn dag en nacht aan het werk, in shifts. Het is net een baan in de zorg, maar dan anders. Dit allemaal om straks een hypercar af te leveren die tot in de puntjes getest is. Want half werk, daar doen ze bij Bugatti niet aan.