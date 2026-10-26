Ferrari is een handbak-trend gestart, zo lijkt het

Ferrari heeft met zijn 12Cilindri Manuale mogelijk een trend ingezet. Ook Bugatti denkt namelijk na over een toekomst waarin de bestuurder weer zelf door de versnellingen roert. Volgens topman Mate Rimac behoort een lichtere, vereenvoudigde versie van de Tourbillon met een handbak serieus tot de mogelijkheden.

Eigenlijk was het niet Ferrari die de trend begon, maar ze waren wel de eerste grote autofabrikant die hiermee aan de slag ging. Al jaren zien we kleine autobedrijven iconische sportauto’s met automaat ombouwen naar een handgeschakelde versnellingsbak. Van een Lamborghini Murcielago E-Gear tot een Alfa Romeo 8C Competizione .

Bugatti terug naar de basis?

Dat brengt ons bij Bugatti en de kersverse Tourbillon. Dit is volgens Rimac niet zomaar een op zichzelf staand model, maar een platform waarop Bugatti verder kan bouwen. Dat zegt het merk tegenover Top Gear . Dit betekent dat er meerdere varianten mogelijk zijn. Op de vraag of daar ook een handgeschakelde versnellingsbak bij kan horen, reageert de topman enthousiast. Een definitieve aankondiging is het nog niet, maar het idee ligt dus wel degelijk op tafel.

Ook een lichtere en minder complexe Bugatti behoort tot de mogelijkheden. De huidige Tourbillon is met zijn enorme vermogen een waardige opvolger van de Chiron , maar Rimac vraagt zich af of het volgende model niet juist meer om rijbeleving moet draaien. Daarbij kijkt hij terug naar de historie van het merk, met auto’s als de Type 35. Die vooroorlogse racewagen stond bekend om zijn relatief lichte constructie en wendbare karakter.

De vraag is dus of Bugatti in de toekomst naast zijn compromisloze hypercars ook een auto wil bouwen die minder draait om brute cijfers en meer om het gevoel achter het stuur. Dat zou een interessante koerswijziging zijn voor het merk. Maar Mate Rimac is iemand die niet bang is om nieuwe dingen te proberen.

Een handgeschakelde Bugatti met een atmosferische zestiencilinder zou een heel ander karakter kunnen krijgen dan de huidige Tourbillon. Of het daadwerkelijk zover komt, moet nog blijken. Rimac heeft in ieder geval genoeg ideeën en lijkt niet van plan het bij één uitvoering te laten. Kom maar door!

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