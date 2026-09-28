Goed nieuws voor iedereen die een Bugatti Veyron heeft

Heb je toevallig een Bugatti Veyron in je garage staan? Dan hebben we goed nieuws: je auto is meer waard dan ooit. Althans, een Veyron heeft een nieuw record gevestigd op de veiling.

Nu is het wel een hele bijzondere Veyron, maar laten we eerlijk zijn: dat zijn ze bijna allemaal. Het betreft een – hou je vast – Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille. Voor de mensen die niet zo thuis zijn in alle Veyron-varianten, zullen we deze naam even ontleden.

De Grand Sport was de cabrioversie van de Veyron, die in 2009 verscheen. De Grand Sport Vitesse is daar weer de overtreffende trap van, met 1.200 pk in plaats van 1.001 pk. Dit is de open versie van de Super Sport. En de Jean-Pierre Wimille is dan weer een special edition, waar er drie van gebouwd zijn. Om het nog ingewikkelder te maken, maakte de Jean-Pierre Wimille onderdeel uit van de Bugatti Legends-reeks. Dit was een serie special editions die een eerbetoon brachten aan legendarische figuren uit de geschiedenis van het merk.

Jean-Pierre Wimille











Deze specifieke auto was een hoedtik richting de Franse coureur Jean-Pierre Wimille, die twee keer de 24 Uur van Le Mans op zijn naam schreef. Dit deed hij achter het stuur van – jawel – een Bugatti. Een Type 57C, om precies te zijn. Zoals wel meer van zijn tijdgenoten stierf Wimille in het harnas: hij kwam in 1949 om het leven tijdens een oefensessie voor de Grote Prijs van Buenos Aires.

Van alle Veyron-varianten is dit toch wel een van de fraaiste. Blauw doet het altijd goed op een Bugatti en de Jean-Pierre Wimille is gehuld in een fraaie combinatie van donkerblauw en lichtblauw. Deze kleurencombi zien we ook terug in het interieur. Ook de velgen mogen niet onbenoemd blijven: die zijn erg fraai. Verder heeft de auto nog wat specifieke verwijzingen naar Jean-Pierre Wimille, zoals handtekeningen en de omtrek van Le Sarthe, die aan de onderkant van de spoiler en tussen de stoelen is te vinden.

De prijs

Uiteraard is er niet veel met deze Veyron gereden. De auto heeft een Arabische, Duitse en Zwitserse eigenaar gehad, die gezamenlijk 3.766 kilometer op de teller hebben gezet. Dan nu de hamvraag: wat bracht deze auto op? Dat zullen we verklappen: de enige echte Veyron Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille werd door RM Sotheby’s in Zürich afgehamerd op 4.505.000 Zwitserse frank. Dat is omgerekend 4.759.465 euro. Daarmee is het de duurste Veyron ooit geveild. Voorlopig. Maar er is vast nog wel een andere speciale Veyron, die er overheen gaat. Als Alonso zijn auto van de hand doet, bijvoorbeeld.

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