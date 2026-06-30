Buitenkans: koop een supercar met een V16

Een supercar met een V16, dat kan eigenlijk maar één auto zijn. Oké, er waren vooroorlogse auto’s en racewagens met een V16, maar daarom zeggen we specifiek supercar. Inmiddels is er ook de Bugatti Tourbillon, maar die is nog niet te koop. Dus inderdaad: in dit artikel gaan we het over de Cizeta-Moroder V16T hebben. Er wordt namelijk een exemplaar geveild.

Qua design heeft de auto een sterk Lamborghini-DNA en dat is geen toeval. De Cizeta is getekend door Marcello Gandini, als ontwerpvoorstel voor de Diablo. Lamborghini ging met de Diablo een andere kant op, en Gandini’s design werd vervolgens dankbaar aangenomen door Cizeta.

Giorgio Moroder

Dat is niet de enige link met Lamborghini: het brein achter de Cizeta is Claudio Zampolli, een voormalig werknemer van Lamborghini. Met nog wat oud-collega’s en de legendarische muziekproducer Giorgio Moroder zetten hij Cizetta op poten. De bijdrage van Moroder was financieel: hij werd voor 50% mede-eigenaar.











De samenwerking tussen Moroder en Zampolli hield geen stand, met als resultaat dat het witte prototype dat je hier ziet de enige auto is die de naam Moroder draagt. De later gebouwde exemplaren ging gewoon als Cizeta V16T door het leven. Toch zal de naam Moroder voor altijd aan dit project verbonden blijven.

6,0 liter V16

Wat de auto volstrekt uniek maakt is de motor. Dit was de eerste keer sinds de jaren ’30 dat er een V16 in een productieauto lag. Deze is voor een zestiencilinder nog behoorlijk compact: de V16 is ‘maar’ 6,0 liter groot. De motor bestaat feitelijk uit twee V8’s, afkomstig uit de Lamborghini Urraco. Het geheel is dwarsgeplaatst, wat ervoor zorgt dat de Cizeta V16T bizar breed is: 2,052 meter. De T in naam staat overigens niet voor Turbo, als je dat soms dacht, maar op het feit dat de versnellingsbak haaks op het motorblok staat en zo een ‘T’ vormt.

Hoewel de V16 inmiddels een comeback heeft gemaakt, is de Cizeta nog steeds uniek. Het blok in de Tourbillon heeft namelijk een hele andere opzet. Dit zijn gewoon zestien cilinder die in een V-vorm op één krukas zijn geplaatst. En de motor ligt gewoon in lengterichting. Wat misschien ook iets logischer is…

Chassis 001

De Cizeta V16T was een megalomaan project, en daarom gedoemd te mislukken. Uiteindelijk zijn er maar 11 exemplaren gebouwd. Dit witte exemplaar is extra bijzonder, want dit is chassis 001, oftewel: het allereerste prototype. Deze auto is tot 2022 in het bezit geweest van Giorgio Moroder himself.

Toen Moroder zijn Cizeta in 2022 van de hand deed, bracht de auto op de veiling 1.363.500 dollar op. Reken erop dat de auto in de tussentijd niet minder waard is geworden. RM Sotheby’s verwacht een opbrengst van 1,4 tot 1,8 miljoen dollar.

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