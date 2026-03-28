Buitenkans: koop een vijfdeurs Bugatti!

Er zijn meerdere pogingen gedaan, maar een vijfdeurs Bugatti is nooit echt van de grond gekomen. Toch wordt er binnenkort eentje geveild. Een unicum!

Het gaat om een Bugatti EB112. Deze auto was ontwikkeld tijdens het Artioli-tijdperk van Bugatti in de vroege jaren ’90. Nadat in 1991 de EB110 op de markt was gekomen, presenteerde Bugatti in 1993 familie-uitbreiding op de Autosalon van Genève: de EB112.

Design

De EB112 riep gemengde reacties op, aangezien het design eh… bijzonder is. Het ontwerp is geïnspireerd op de Bugatti’s van weleer, alleen dan zonder de elegante proporties. De EB112 is eigenlijk een Panamera avant la lettre, maar dan nog een stuk lomper. We zijn overigens meesterontwerper Giorgetto Giugiaro aan het bekritiseren, want hij was degene die de EB112 tekende. Maar ja, iedereen heeft weleens een mindere dag.

© RM Sotheby's © RM Sotheby's © RM Sotheby's © RM Sotheby's

Atmosferische V12

De EB112 lijkt totaal niet op de EB110, maar die auto vormde wel de technische basis. Het platform is afgeleid van de EB110, en ook de V12 is overgenomen. Of nou ja, overgenomen... de V12 is heel grondig verbouwd. Het blok is namelijk gegroeid van 3,5 liter naar 6,0 liter.

Met een 6,0 liter V12 was er geen noodzaak om vier turbo’s te monteren, zoals de EB110 die heeft. De EB112 is dus volledig ongeblazen. De atmosferische twaalfcilinder is goed voor 456 pk en 590 Nm. Dit vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen. De motor is gekoppeld aan een handbak. Bij een luxe GT als dit zou je eigenlijk een automaat verwachten, maar nee, de EB112 heeft een handgeschakelde zesbak.

© RM Sotheby's © RM Sotheby's

Faillissement

De EB112 was dus klaar om de concurrentie aan te gaan met Rolls-Royce en Bentley. Er was alleen één klein probleempje: de tent ging in 1995 failliet. Op dat moment was er nog maar één rijdbaar prototype gebouwd.

Dit exemplaar dateert echter uit 1999. Hoe kan dat? Dat is het werk van een zekere Monegaskische zakenman genaamd Gildo Pallanca Pastor. Hij kocht een deel van de inboedel van Bugatti en wist zo nog twee EB112’s te voltooien. Zo zijn er uiteindelijk drie exemplaren gebouwd.

© RM Sotheby's © RM Sotheby's

Deze Bugatti EB112 kán rijden, maar dat is nauwelijks gedaan. Er staat maar 388 kilometer op de teller. Over een maand wordt de auto in Monaco geveild door RM Sotheby’s. De waarde van een auto die nooit te koop komt is natuurlijk nattevingerwerk, maar het veilinghuis rekent op €1,5 tot €2 miljoen. Een hoop geld, maar dat lijkt ons wel gerechtvaardigd. Deze Bugatti is namelijk veel specialer dan de zoveelste gelimiteerde Ferrari.