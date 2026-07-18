Collectie met 40 knotsgekke Mercedessen wordt geveild

Mensen die (te) veel op YouTube zitten zijn misschien wel bekend met The Patina Collective. Dit is een enorme collectie met Mercedessen, maar niet de standaard modellen die je in iedere verzameling ziet. The Patina Collective is een rariteitenkabinet van heerlijk fout getunede modellen uit de jaren ’80 en ’90.

Een flink deel van deze verzameling gaat nu onder de hamer. Broad Arrow Auctions biedt 40 auto’s aan van The Patina Collective. Eigenlijk verdient elk van deze auto’s een individueel artikel, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Wel nemen we de hoogtepunten met jullie door.

Mercedes E 60 AMG (1993)

AMG was vroeger natuurlijk ook gewoon ‘een’ Mercedes-tuner. Mercedes had met hulp van Porsche een sportsedan gebouwd, maar AMG besloot dat het nog wel een tandje bruter kon. Zo werd de 500 E de E 60 AMG. De V8 kreeg er dus een volle liter bij, wat resulteerde in 381 pk. Met de AMG-conversie heeft deze auto zo’n 230.000 Deutsche Mark gekost. Dat was bijna 260.000 gulden, wat destijds bizar veel geld was voor een sedan. Door de jaren heen is deze auto keihard afgeschreven, maar inmiddels zijn ze weer geld waard. Broad Arrow rekent op € 131.000 tot € 157.000 voor deze auto.

Mercedes 300 CE-24 Vitt Performance (1990)

De E 60 AMG ziet er nog redelijk ingetogen uit, maar bij The Patina Collective denk je aan überfoute auto’s. Deze widebody C124 begint er al meer op te lijken. Motorische is het gewoon een 300 CE met de standaard zescilinder, maar de auto is voorzien van een Vitt Performance bodykit. Verder heeft de auto ook diverse AMG-onderdelen, zoals de bumpers, de velgen en het stuur. Zoals heel vaak het geval is bij witte Mercedessen, komt de auto oorspronkelijk uit Japan.

Mercedes 500 SL Brabus 6.0 (1990)

Vanzelfsprekend bevat de collectie ook de nodige Brabussen. Wat dacht je van deze SL met heerlijk foute driespaaks velgen? Net als AMG had Brabus er een handje van om motoren op te boren, dus er ligt een 6,0 liter V8 onder de kap. Technisch gezien is het dus eigenlijk een SL 600, maar dat zou een beetje verwarring scheppen met de twaalfcilinder.

Mercedes 560 SEC ABC Exclusive (1986)

Kijk, dit is foute jaren ’80-tuning in optima forma: gigantische brede wielkasten, Testarossa-achtige sleuven op de flanken en velgen die dieper zijn dan je wasmachine. In dit geval gaat het om een creatie van het Duitse ABC Exclusive, een van de vele tuners uit die tijd die ter ziele is gegaan. De aanpassingen draaien puur om uiterlijk vertoon, maar deze auto had af fabriek al een mokerdikke 5,5 liter V8.

Mercedes 450 SLC Koenig Specials (1973)

Een van de bekendste c.q. beruchtste tuners uit de jaren ’80 is Koenig Specials. Hier zien we een van de vroegere creaties van Koenig, maar alle typische kenmerken zijn al aanwezig. Wat vooral opvalt aan dit exemplaar zijn de rode golven op de zijkanten. Om het af te maken heeft de auto ook een knalrood interieur met überfoute vloermatten. Een hoerentent is er chique bij.

Mercedes 190 E Schulz-Getzke (1984)

In de jaren ’80 was er een wildgroei aan tuners, maar het recept was vaak hetzelfde. Schulz-Getzke (nog nooit van gehoord) heeft in dit geval de hele trukendoos losgelaten op een 190 E. De Baby-Benz is voorzien van een widebody, niet één, maar twee spoilers, BBS-velgen, een SEC-grille en luchtroosters op de motorkap. Terwijl er onder de motorkap gewoon een eenvoudige 2,0 liter vierpitter ligt.

Mercedes 250 Limousine AMG (1983)

AMG kon niet alleen je motor groter maken, maar ook je hele auto. De Britse tak van AMG heeft deze W123 omgebouwd tot een heuse limousine. Desgewenst kun je met zeven man op pad in deze auto, maar de middelste zitrij kan ook dienstdoen als voetenbankje. De auto is verder voorzien van een AMG-pakket en volledig uitgevoerd in blauw. En dan bedoelen we ook echt volledig: alle chromen onderdelen zijn ook blauw gespoten, tot aan de Mercedes-ster op de neus toe. Om het af te maken is het interieur volledig uitgevoerd in blauw leer. De 2,5 liter zes-in-lijn is verder onaangeroerd.

Mercedes E 320 Cabrio (1995)

Wielen in carrosseriekleur zie je tegenwoordig vrijwel nooit meer, maar in de jaren ’90 kon het nog. Het wordt wel enorm fout als je dit doet bij een rode auto, maar ‘fout’ is dan ook het thema van deze collectie. Naast de knalrode AMG-velgen is deze E 320 verder uitgevoerd met AMG-bumpers en sideskirts. Motorisch is de auto niet getuned, maar dat is ook niet nodig. Dit is een auto waar je stapvoets mee over de boulevard gaat rijden met een gouden ketting om je nek en een arm uit het raam.

De collectie is veel te groot om volledig te behandelen, dus verder moet je het maar even doen met de plaatjes. Meer informatie over alle auto’s kun je vinden op Broad Arrow Auctions. En het mooie is: het zijn deze keer geen peperdure auto’s. Veel van de Benzen kun je voor minder dan 30 mille op de kop tikken, afgaande op de schattingen. Je zult ze alleen wel uit de VS moeten importeren, dat is dan weer jammer. Of niet, want misschien zijn dit auto’s waar je nog niet dood in gevonden wil worden. Laat het maar weten in de reacties.

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