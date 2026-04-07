Dit is de goedkoopste Lexus LC van Nederland!

De Lexus LC is toch wel een van de meest begeerlijke auto’s die de afgelopen 10 jaar uit Japan zijn gekomen. Als ze nou eens lekker afschrijven, dan is het een hele interessante occasion…

Helaas is de Lexus LC vooralsnog behoorlijk prijzig, ook als occasion. Want ook al is een LC 50% in waarde gedaald, dan praat je nog steeds over een auto die €75k of meer kost. We hebben nu echter een verrassend betaalbaar exemplaar gevonden. Er wordt een Lexus LC op Marktplaats aangeboden voor €44.990. Dat is aanzienlijk goedkoper dan de rest van het aanbod.

60.000 kilometer per jaar

We zullen maar meteen verklappen wat het addertje onder het gras is: de kilometerstand. Deze auto heeft maar liefst 299.076 kilometer aan ervaring. Het betreft een origineel Nederlandse auto uit 2021. Een snelle rekensom leert dat er 60.000 kilometer (!) per jaar mee gereden is door de vorige eigenaar.

Het gaat om een LC 500h, de hybride met V6. De versie die je eigenlijk wil hebben is de LC 500 met V8, maar vooruit. De LC 500h is ook niet te versmaden. Een sportwagen is het niet, maar het is wel een lekkere cruiser met 359 pk aan systeemvermogen.

Frisse looks

Je wil de Lexus LC alleen al hebben vanwege zijn looks. Het is moeilijk te geloven dat deze auto 10 jaar geleden werd gepresenteerd. Sterker nog: de concept car waar de LC op gebaseerd is, dateert uit 2012. Toch ziet deze auto eruit alsof ‘ie gisteren onthuld is.

Ook het interieur van de LC is nog steeds erg fraai. Kijk bijvoorbeeld eens naar die stoelen! Helaas heb je wel te maken met zo’n irritant touchpad om het infotainmentsysteem te bedienen. Een iDrive in een BMW 8 Serie werkt 100 keer fijner. Maar goed, je moet er wat voor over hebben om in iets bijzonders te rijden.

Afschrijving

De nieuwprijs van deze auto was in 2021 €123.505. Volgens de kentekeninformatie heeft deze auto een zakelijke en particuliere eigenaar gehad, maar uit de advertentie kunnen we opmaken dat dit dezelfde persoon was. Dat betekent dat de beste man of vrouw meer dan 80 mille heeft afgeschreven in 5 jaar tijd.

De auto wordt nu dus aangeboden op Marktplaats. Een auto met 3 ton op de klok kopen is wel een dingetje, maar hé, het is een Lexus. Het onderhoud is ook goed bijgehouden: sinds 2021 is de auto 16 keer voor een beurt bij de dealer geweest. Volgens de verkoper gaat deze Lexus zeker nog 3 ton mee. En zoals jullie weten spreken autohandelaren altijd de waarheid. Schroom dus niet en koop de goedkoopste Lexus LC van Nederland!