Buitenkansje: koop een in beslag genomen BMW 1M

We kunnen het er allemaal over eens zijn: de BMW 1M is een heerlijk bommetje. Hij is alleen erg prijzig voor een oude 1 Serie. Je bent al snel 50 mille kwijt. Maar niet getreurd, we hebben weer een buitenkansje gevonden. In België kun je meebieden op een 1M die door de lokale overheid is geconfisqueerd.

De beste kleur

Het is ook meteen een exemplaar in de beste kleur: Valencia Orange. De 1M is verder alleen geleverd in zwart of wit, dus dit was de enige echte kleur die je kon krijgen. Oké, helemaal aan het einde van de productie zijn er nog vier exemplaren gebouwd in Individual-kleuren, maar die staan waarschijnlijk ergens in een collectie.

Ongeacht de kleur is de BMW 1M een feestje om te rijden. De N54 mag dan geen echte M-motor zijn, met 340 pk en 450 Nm is het alsnog een zeer fijne en capabele motor. In overboost heb je zelfs tijdelijk 500 Nm koppel tot je beschikking. De soundtrack is ook dik in orde. En dat alles in combinatie met een handbak.

Weinig kilometers

Over deze specifieke auto is verder heel weinig bekend. We weten alleen dat de teller 89.070 kilometer aangeeft. Als dat klopt, heb je potentieel gewoon een nette auto te pakken. De 1M is doorgaans geen auto die verwaarloosd wordt.

In de huidige toestand oogt de auto een beetje smoezelig, maar dat kan ook de schuld van de Belgische overheid zijn. Een wasbeurt zou wel eens wonderen kunnen doen. Misschien komt er wel een piekfijn exemplaar onder het vuil vandaan. Of niet. Dat is altijd de gok met dit soort in beslag genomen auto’s.

Autohandelaren die wel een gokje durven te wagen kunnen een bod uitbrengen via de FinShop. Particulieren mogen niet meebieden, jammer maar helaas.