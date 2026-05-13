Buitenkansje: koop unieke Saabs uit de fabriek

We schrijven niet meer zo vaak over Saab, want ja, over een dood merk is er nu eenmaal niet zoveel te melden. Toch hebben we vandaag zowaar Saab-nieuws!

Er vindt volgende week namelijk een veiling plaats van Saab-prototypes. Het gaat om auto’s die gebouwd zijn tijdens de laatste stuiptrekkingen van Saab. Of nou ja, eigenlijk was Saab toen al failliet. De auto’s die je hier ziet zijn gebouwd door NEVS, die de inboedel van Saab had overgenomen. Inclusief de fabriek in Trollhättan.

Preproductiemodellen

NEVS staat voor National Electric Vehicle Sweden, dus het was duidelijk wat ze van plan waren: Saab elektrificeren. Verder dan preproductiemodellen zijn ze nooit gekomen, maar nu kun je daar dus een aantal van kopen. In totaal worden er zeven Saabs geveild, allemaal 9-3’s.

Hoewel deze auto’s gebouwd zijn in Zweden, waren ze bedoeld voor de Chinese markt. NEVS is ook een stuk minder Zweeds dan de naam doet vermoeden: de toko is op poten gezet door een bedrijf uit Hong Kong, met behulp van een Japanse investeerder. Er is zelfs een fabriek gebouwd in China. Overigens bestaat NEVS officieel nog steeds, maar ze zijn op sterven na dood. In 2023 hebben ze het overgrote deel van het personeel de laan uitgestuurd.

Verschillende aandrijflijnen

NEVS heeft in ieder geval de fabriek in Trollhättan verlaten, en daarom worden nu ook deze preproductiemodellen geveild. Deze hebben verschillende aandrijflijnen. Het gaat om één reguliere EV, een EV met vier motoren in de wielen, een EV met een range extender, een autonoom prototype en nog twee ouderwetse benzineauto’s. Je denkt misschien dat die laatste twee gewone 9-3’s zijn, maar ook die auto’s zijn gebouwd door NEVS ná het faillissement van Saab.

Technische informatie over deze auto’s zijn op dit moment nog schaars. We weten bijvoorbeeld niet precies wat voor accu er in de auto’s ligt. Verwacht er niet te veel van, want destijds werd een range van circa 300 kilometer gecommuniceerd. Maar goed, niemand gaat deze auto’s ook kopen om er dagelijks mee te rijden. Dit zijn collector’s items voor de Saab-liefhebbers.

Mocht je deze auto’s toe willen voegen aan je Saab-collectie, dan kan er vanaf 21 mei geboden worden via de website van Klavarik. Als het goed is krijgen we dan ook meer technische informatie en foto’s. Als je wilt kun je de auto’s zelfs met eigen ogen bezichtigen, want 30 mei is er een kijkdag in Trollhättan.