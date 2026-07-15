Buschauffeur wil niet zuinig rijden en wordt ontslagen

Niet iedereen wordt enthousiast van auto's of bussen op waterstof. Meestal blijft het bij een stevige discussie op verjaardagen of in de comments onder een Autoblog-artikel. Eén buschauffeur ging echter een stapje verder. Hij wilde niet meer in een waterstofbus rijden. Dat bleek uiteindelijk niet handig.

'Ik heb een gouden voetje'

De chauffeur in kwestie werkte al sinds 2009 voor Qbuzz, totdat de vervoerder in 2021 waterstofbussen aan de vloot toevoegde. Helemaal prima. En zoals je mag verwachten, moesten alle chauffeurs natuurlijk leren hoe ze met die prachtige nieuwe techniek moesten omgaan. Dat gebeurde via een online instructie van vier uur.

Onze hoofdrolspeler stond daar nou niet bepaald van te springen. Afijn, uiteindelijk stapte hij toch achter het stuur, maar het huwelijk tussen chauffeur en de waterstofbus bleek allesbehalve happy. Tijdens een rit moest hij namelijk noodgedwongen tussendoor bijtanken, waardoor hij 25 minuten vertraging opliep.

Volgens de verkeersleiding was het zijn schuld en moest hij gewoon het zogenaamde 'nieuwe rijden' toepassen. Je weet wel, rustiger optrekken en slimmer omgaan met de beschikbare waterstof. Dat advies schoot dus volledig in het verkeerde keelgat. De chauffeur vond zichzelf namelijk een bestuurder met een 'gouden voetje'. Volgens hem lag het probleem absoluut niet bij hem, maar gewoon bij de bus. Die was volgens hem namelijk gewoon 'waardeloos'.

Dan houdt het een keer op

Een jaar later gebeurde precies hetzelfde. Opnieuw moest de chauffeur onderweg stoppen om waterstof te tanken. Hij vroeg daarop of hij voortaan vrijgesteld kon worden van ritten met een waterstofbus. Je raadt het al, Qbuzz vond dat geen goed plan.

Sterker nog, nadat de chauffeur meerdere keren weigerde om nog met een waterstofbus op pad te gaan én uitnodigingen voor gesprekken vriendelijk negeerde, trok de werkgever de stekker eruit. Ontslag op staande voet. De mazzel.

Daar stopte het verhaal natuurlijk niet. De chauffeur stapte naar de rechter, maar helaas. Volgens het gerechtshof had Qbuzz hem meer dan genoeg kansen gegeven. Dat hij de bussen niets vond of vond dat hij onvoldoende uitleg had gekregen, betekende nog niet dat hij zijn werk simpelweg gewoon kon weigeren.

Dat de man vanwege zijn leeftijd waarschijnlijk moeilijker een nieuwe baan vindt, maakte de rechter niet zo veel uit. Dus: je mag een waterstofbus best waardeloos vinden. Maar als buschauffeur is het misschien niet zo handig om vervolgens te weigeren er nog in te rijden. Zelfs niet als je overtuigd bent dat je een gouden voetje hebt.

Via: De Telegraaf

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