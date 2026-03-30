BYD boekt laagste winst in 4 jaar, maar Europa biedt uitweg

De grootste EV-maker ter wereld kreeg afgelopen jaar een flinke tik te verwerken. Na vier jaar van onafgebroken groei, kreeg BYD over 2025 te maken met een terugloop in de winst. En dan hebben we het niet over een paar dubbeltjes, maar over bijna een vijfde minder dan de cijfers over 2024.

Over het hele jaar werd een winst geboekt van 32,6 miljard yuan, oftewel 4,1 miljard euro. Over 2024 werd 40,25 miljard yuan (5,07 miljard euro) winst gemaakt, meldt het FT.

Klanten lopen weg

Het is natuurlijk al langer bekend dat de Chinese autobouwer het niet heel makkelijk heeft. Vooral op de thuismarkt is het leuren met de auto’s tegen de laagste marges ooit. Klanten worden daar gelokt met een weelde aan keuze waarbij de ene fabrikant nog mooiere aanbiedingen biedt dan de ander. Het maakt het vooral lastig om klanten terug te winnen die nu toe zijn aan hun tweede voertuig.

BYD heeft vooral last van de opmars van andere grotere Chinese autobouwers zoals Geely, SAIC en Xiaomi die aan de lokale marktdominantie beginnen te knagen. Dat daalde van 27 procent in 2024 naar slechts 17 procent afgelopen jaar.

Europa en Iran bieden uitweg

Internationaal staat de EV-bouwer er beter voor. De verschuiving van verkoop op de eigen markt, naar Europa, Brazilië en andere opkomende markten, pakt goed uit. Daar pakte het concert in 2025 zo’n 40 procent meer omzet dan het in 2024 deed.

Tegelijk zijn beleggers optimistisch over de toekomst van het merk. Vooral door de oorlog in Iran en de daardoor stijgende olieprijzen, denken ze dat er meer vraag zal komen voor zogenaamde ‘new energy vehicles’, waar BYD niet geheel toevallig marktleider in is.

Daarnaast lijkt het erop dat het met 1.500 kW supersnelladen, dat BYD nu aan het introduceren is, de markt. Deze manier van snelladen, maakt het mogelijk om een bijna lege batterij nagenoeg volledig op te laden binnen negen minuten. Verwacht wordt dat dit, als het een bepaalde schaalgrote bereikt, de blik op elektrische auto’s voor altijd zal veranderen. Je kunt daar natuurlijk je vraagtekens bij zetten, want concurrent Nio introduceerde jaren geleden al de batterijwissel waarbij je binnen 3 minuten met een volle accu verder kunt. Dat blijkt tot dusver niet zo markt veranderend te zijn als analisten destijds hadden verwacht.