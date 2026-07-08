BYD brengt Shark naar Nederland en gooit het over een andere boeg

De Chinese autogigant BYD kennen we in Nederland inmiddels van auto’s met zeenamen als Dolphin, Seal en Sealion. Met het nieuwste model voor Europa genaamd de Shark gooit de fabrikant het echter over een compleet andere boeg. BYD verkocht de Shark al op andere markten, maar brengt hem nu ook naar Europa. Hier moet hij de strijd aan met RAM en de Ford F-150. Het is namelijk een pick-up!

De naam van het waterwezen moet je terugzien in de voorverlichting. De koplampen staan net als de ogen van een haai ver uit elkaar. Anders dan bij een haai loopt er op de Shark een led-lichtbalk tussen. De grote grille en heftige bumper moeten dan weer refereren aan een open bek van het dier tijdens een aanval. Ja precies. Aan de achterkant staat net als op de neus het grootste BYD-logo dat het merk heeft, zodat degenen achter je ook zeker weten dat ze niet achter een F-150 rijden.

Vooral elektrisch

De pick-up is 5,46 meter lang, 1,97 meter breed en 1,93 meter hoog. Achterin de laadbak kun je 1.200 liter aan spullen kwijt die maximaal 790 kilo mogen wegen. Trekken mag tot 2.500 kilo. Dat komt doordat deze BYD geen EV is, maar een hybride. De aandrijflijn is wel dermate ontwikkeld dat ie vooral elektrisch wil rijden. Op die momenten (90 kilometer maximaal aan één stuk) doe je het met 231 pk op de vooras en 204 pk achter. Vierwielaandrijving is standaard en past zich via slimme rijmodi automatisch aan ondergronden zoals zand, modder, sneeuw en grind aan.

De verbrandingsmotor

Waar nodig springt een 1,5-liter viercilinder turbobenzinemotor met 150 pk bij. Het is dus een PHEV, maar dan wel op de BYD-manier, net zoals bij de Dolphin Surf G . In totaal moet je 675 kilometer ver kunnen komen op een volle tank en batterij voor een WLTP-verbruik van 3,5 l/100 km (1 op 28,6). Alles bij elkaar is er 436 pk en 650 Nm aan vermogen en koppel aanwezig. Trap je de Chinese pick-up op zijn staart, dan kun je in 5,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u.

Interieur

Vanbinnen herinnert weinig aan een spartaans werkpaard. BYD trekt de luxe van hun personenwagens door met een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel, een head-up display en het grootste infotainmentscherm in deze klasse: een draaibaar 15,6-inch display met spraakbediening en draadloze Apple CarPlay / Android Auto. Wel zijn er gelukkig fysieke, grote knoppen aanwezig.

Passagiers achterin zitten niet langer op een kaarsrechte, krappe bank. De achterbank heeft een leuninghoek van 27 graden en biedt dankzij een volledig vlakke vloer bijna 90 centimeter beenruimte – vergelijkbaar met een grote SUV.

BYD brengt de Shark in principe in één zeer complete uitvoering op de markt. Zaken als veganistisch lederen bekleding, verwarmde en geventileerde voorstoelen, een Dynaudio-systeem met twaalf luidsprekers en een arsenaal aan ADAS-veiligheidssystemen (zoals adaptieve cruise control en dodehoekdetectie) zijn allemaal standaard. Voor de professionals en kampeerders is de Vehicle-to-Load (V2L) functie een uitkomst waarmee je 6 kW aan stroom kan leveren aan externe apparaten.

De Nederlandse prijzen worden op een later moment gecommuniceerd. Na zijn debuut op Goodwood krijgt het VK als eerst de kans om er eentje te kopen. In de tweede helft van 2026 volgt de introductie in de rest van Europa (met het stuur wel aan de goede kant van de cabine). Laat je er een plug-in hybride of EREV Ford F-150 voor staan?

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