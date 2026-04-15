Een dikke fik bij een fabriek van BYD. Burn Your Dreams dus?

En we hebben het niet over een brandje, maar over een ware vuurzee. En vergeet de zwarte rook niet. Grote oranje vlammen, schade, brandweer massaal uitgerukt, dat werk, je kent het wel..

Het ging om een fabrieksterrein in Shenzen van BYD zelf, dus niet een of ander toeleveringsbedrijfje ergens verderop. En aangezien BYD natuurlijk één van de grootste EV-bouwers ter wereld is, kijk je toch even op als daar iets gebeurt.

Volgens de eerste berichten is de brand ontstaan in een opslaggedeelte op het terrein. Wat er precies misging, is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt in ieder geval geen productielijn zelf te zijn geweest, maar iets eromheen. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen en dat is eigenlijk het belangrijkste. De brandweer had het vuur na een paar uur flink blussen onder controle, al heeft het er wel even heftig uitgezien. Maar wat wil je met duizenden accu's die in vlammen opgingen. Best een klus om te blussen trouwens, lijkt ons.

Wat dit betekent voor de productie, ontstaat er direct schaarste? Dat is nog een beetje afwachten. BYD heeft meerdere fabrieken, dus het hoeft niet meteen grote gevolgen te hebben. Maar als zo’n locatie deels stilvalt, ga je dat ergens wel merken.

Maar goed, het is en blijft een reminder dat als het misgaat bij zo'n grote fabriek, dat het dan ook echt misgaat. En als we de rookwolken nog eens goed bekijken kunnen we wel zeggen dat déze BYD's niet goed waren voor het klimaat.

Met dank aan Luc voor de tip én de woordgrap