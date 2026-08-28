BYD deed 30.000 km met een EV in 9 dagen, maar er klopt iets niet

Om aan te tonen dat supersnelladen helemaal geen probleem is voor een beetje EV-batterij, bedacht BYD een mooie test: 30.000 km binnen 9 dagen rijden en daarbij 350 keer Flash Chargen. Daarna werd de staat van de accu beoordeeld.

Als je een punt wil maken en daarvoor met bewijzen moet komen, dan kan je het maar beter gelijk goed aanpakken, dachten ze bij BYD. Om eens en voor altijd de geruchten dat Flash Chargen schadelijk is voor een accupakket, de kop in te drukken, trok het een standaard Yangwang U7 uit de showroom en trapte hem iets langer dan een week vol op de staart.

Extreme test

In totaal had BYD volgens eigen zeggen 8 dagen 19 uur en 58 minuten nodig om met de 1.287 pk sterke elektrische sedan 30.000 kilometer af te leggen. Om dat voor elkaar te krijgen waren iets meer dan 350 supersnellaadsessies nodig en zou de auto een gemiddelde snelheid van 240 km/u gehad hebben. Tijdens de test zou de airco op een comfortabele 24 graden werkzaam geweest zijn. Iets wat wel nodig geweest was, want de test vond plaats in de Chinese stad Nanning waar het op dat moment gemiddeld 36 graden was met een luchtvochtigheid van 80 procent.

Het meest opmerkelijke aan het verhaal is dat na de afstraffing van de U7, de Blade Battery 2.0 nog een capaciteit van 98,7 procent zou hebben gehad. Kortom, er was zelfs na honderden snellaadsessies amper wat aan de hand met de LFP-batterij. En dat is dan nog het meest geloofwaardige aan het verhaal, of onze rekenmachine werkt niet goed.

We komen niet uit...

Laten we beginnen met die 240 km/u. Als dat werkelijk de gemiddelde snelheid was geweest, dan zou BYD in die 8 dagen, 19 uur en 58 minuten ruwweg 50.000 kilometer afgelegd moeten hebben. Wat we niet weten is of BYD de laadsessies bij in de totale tijd heeft meegenomen. Maar zelfs als we die eraf trekken komen we niet uit. We gaan hiervoor uit van de data die we weten: 350 maal 9 minuten laadtijd (dat is volgens BYD nodig om van 10 naar 97 procent te laden). Dat is totaal 52,5 uur. Trekt dat af van die 8 dagen, 19 uur en 58 minuten en er blijft nog ruwweg 159,5 uur over, oftewel 6 dagen en 15,5 uur. Om daarin 30.000 km af te leggen zou in theorie een gemiddelde snelheid van 188 km per uur nodig zijn.

En dan hebben we nog de kwestie over waar de test precies heeft plaatsgevonden. Naast dat nu lijkt alsof men in de Yangwang 9 dagen met belachelijke snelheden over de openbare weg zijn geklapt, zijn er maar weinig andere opties in het gebied.

We zochten even naar het dichtsbijzijnde en grootste circuit in de buurt. Dat zou Nangbo International Circuit zijn, maar dat ligt aan de andere kant van China. Voor de vorm: dit circuit is ruwweg 4 kilometer lang en het ronderecord ligt aldaar op 1 minuut en 40 seconden. Dat betekent dat er op dat circuit een maximale gemiddelde snelheid van 144 km/u te halen valt in een speciaal daarvoor gemaakte racewagen, niet een zware EV die net uit de showroom komt.

Sterker nog, we kennen maar 1 circuit waar dit soort snelheden gehaald kunnen worden in Formule 1-auto's: Monza. Daar reed Max Verstappen vorig jaar met een gemiddelde snelheid van 264,682 km/u een kwalificatieronde.

Vreemd genoeg is BYD nogal stil over het feit dat het een paar jaar geleden met de constructie van een 400 hectare metend testcentrum hebben nabij Nanning is begonnen. In die plannen zou ook een 'a high-speed ring road' staan, speciaal om dit soort dingen te testen. Het lijkt daarmee de meest logische plek, maar of dat inmiddels is opgeleverd, weten we dan weer niet.

Zeker van de zaak

Wat we eigenlijk willen zeggen: wederom missen we de nodige informatie om deze claim echt te kunnen geloven. Als wij met wat simpel rekenwerk al niet in de buurt kunnen komen van wat BYD hier beweert, dan is er op z'n minst nog wat werk aan de winkel voor de communicatie-afdeling van het concern. Toch is BYD erg zeker van de zaak, want het verwelkomt alle externe partijen die de data willen verifiëren met open armen. Als je maar niet te kritisch wordt, want dan heb je ineens een rechtszaak aan je broek.

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