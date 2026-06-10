BYD Dolphin G arriveert in Nederland: pluggen voor een prikkie

Als je een plug-in hybride wil rijden, kom je al heel snel uit op bedragen van rond de 40 mille. Een eenvoudige Golf 1.5 eHybrid kost bijvoorbeeld minimaal € 40.990. BYD komt nu echter met een PHEV die aanzienlijk goedkoper is.

BYD lanceert vandaag de Dolphin G in Nederland, niet te verwarren met de gewone Dolphin en de Dolphin Surf. Dit zijn allemaal verschillende modellen. Het is al lastig om chocola te maken van alle Chinese modellen en BYD maakt het nog eens extra ingewikkeld. Niet handig.

105 kilometer elektrisch

De BYD Dolphin G is voor de afwisseling geen volledig elektrische auto, maar een heuse plug-in hybride. Toch kom je er een heel eind elektrisch mee. De Dolphin G heeft een elektrische actieradius van maar liefst 105 kilometer WLTP. Dat maakt deze BYD een uniek aanbod in het B-segment, waar überhaupt geen plug-in hybrides in te vinden zijn.

Voor de genoemde actieradius heb je wel de versie met grotere accu nodig. De instapper heeft maar 40 kilometer elektrische actieradius. Maar goed, we moeten ook weer niet te veel focussen op de range. Want het mooie van een PHEV is nu juist dat je niet afhankelijk bent van het elektrische bereik. Verder is BYD niet erg scheutig met technische informatie. Het vermogen is bijvoorbeeld nog een verrasing.

Gelukkig weten we wel de prijs, want daarmee staat of valt een Chinese auto. De instapversie van de Dolphin G kan al voor € 24.990 van jou zijn. Wil je die versie met 105 kilometer elektrische range, dan moet je nog even doorsparen. Die kost € 27.490.

Concurrentie

Één op één vergelijken gaat ‘m niet worden, vanwege het gebrek aan plug-in hybrides in het B-segment, maar er zijn wel een paar hybride zonder stekker:

MG 3 Hybrid+: € 21.750

BYD Dolphin G DM-i: € 24.990

Mitsubishi Colt 1.6 HEV: € 25.990

Toyota Yaris 1.5 Hybrid: € 27.195

Honda Jazz e:HEV: € 28.955

Renault Clio TCe full hybrid E-Tech 160: € 28.990

Zelfs in deze ietwat scheve vergelijking is de BYD Dolphin nog één van de goedkoopste hybrides in zijn segment. En de versie met grotere accu is maar nauwelijks duurder dan de Yaris Hybrid. Dus we kunnen niet anders concluderen dan dat de BYD Dolphin veel waar voor zijn geld biedt.

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