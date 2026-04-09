Krijg jij je KFC-bucket net zo snel leeg als dat je kan laden?

De tijd dat laden gelijk stond aan eindeloos wachten bij een paal ergens op een parkeerterrein, lijkt langzaam voorbij. In China doen ze het namelijk net even anders: daar combineer je opladen gewoon met een bucket kip. Waarom ook niet?

Fastfood, maar dan écht fast

BYD en KFC China hebben volgens CarNewsChina een samenwerking aangekondigd die eigenlijk net zo absurd klinkt als gewoon briljant is. Het doel: een “9-minute one-stop human and vehicle refuelling” ervaring. Oftewel, jij eet kip, je auto eet stroom.

De eerste stap? Een slimme drive-thru integratie in de BYD Fang Cheng Bao Ti7. Bestellen doe je straks gewoon via spraakbediening vanuit je auto. Geen gepruts met apps of schermen, gewoon praten tegen je auto alsof het je persoonlijke butler is. Geweldig toch? Iedere keer dat raampje open doen om een bestelling door te geven is ook wel heel ouderwets...

Daar houdt de technologische pret trouwens niet op. Je route en bestelling worden namelijk aan elkaar gekoppeld. Terwijl jij richting de KFC rijdt, weet de auto al wanneer je aankomt en wanneer je eten klaar moet staan.

Resultaat: geen wachttijd, geen stress en geen excuus meer om te zeggen dat je “even snel iets ging halen” en een half uur wegbleef.

Laden terwijl je eet

De echte showstopper zit natuurlijk in het laden. BYD rolt zijn flash charging-technologie uit bij bepaalde KFC-locaties. Dus terwijl jij je bestelling lekker aan het oppeuzelen bent, hangt je auto aan de lader. Dat is trouwens niet zomaar even laden: van 10 naar 97 procent in negen minuten. Een hele bucket oppeuzelen in die tijd is misschien lastig, maar een burger moet wel lukken.

BYD heeft inmiddels al meer dan 5.000 van die snellaadstations in China staan en wil dat aantal uitbreiden naar 20.000 tegen eind 2026. Ambitieus? Zeker weten. Maar China kennende: ook gewoon haalbaar.

Toch is er een kleine kanttekening. Haal jij je bucket om thuis op de bank soldaat te maken, dan slaat het hele idee een beetje dood. Laden heeft dan weinig zin, tenzij je accu op sterven na dood is. En ja, dan sta je dus alsnog te wachten.

Slimme marketing (met kip)

De samenwerking is niet alleen praktisch, maar ook slim. KFC is in China groter dan McDonald’s en heeft een enorm netwerk aan locaties. Perfect dus om die laadinfrastructuur meteen zichtbaar en bruikbaar te maken. En laten we eerlijk zijn: als je wilt laten zien hoe snel je kunt laden, dan is fastfood misschien wel de beste benchmark die er is.