Alpine in de uitverkoop, slaat BYD toe?

Chinese autobouwer BYD heeft ogenschijnlijk alle hoop op de automarkten buiten de eigen grenzen gezet. En om ook buiten China wat meer bekendheid te krijgen, lijkt het de autofabrikant een goed idee om aan de Formule 1 mee te doen. Hoe? Door Alpine over te nemen.

Hoewel het niet heel slecht gaat met Alpine in de Formule 1 (het kan redelijk meekomen met het middenveld) lijkt er toch een klein verkoopbordje in de voortuin van het F1-team te staan. Dat komt voornamelijk doordat het sinds vorig jaar geen Renault-, maar Mercedes-motoren gebruikt. Iets wat ertoe leidde dat Mercedes een groter aandeel in Alpine wilde hebben, zegt F1-commentator Julianne Cerasoli in een podcast.

Toeval bestaat niet

Ze merkt daarbij op dat het niet helemaal toevallig is dat BYD precies op dat moment ook langzij kwam. Volgens voelde het als een tegenbod op hetgeen wat Mercedes wilde en als alternatief op de investeringsgroep van oud-Red Bull teambaas Christian Horner, dat naar verluidt ook wel een oogje heeft op Alpine.

Ondertussen zouden CEO Stella Li van BYD en CEO Stefano Domenicali van de Formule 1 al meerdere gesprekken gevoerd hebben over een entree in de koningsklasse. Daarbij zou ook gesproken zijn over de plek die Alpine nu op de grid heeft. Het zou niet een zo zeer over een overname gegaan zijn, maar eerder over een overname van de plek in de paddock als Alpine besluit met de sport te stoppen.

Exit Alpine

Dat laatste lijkt een reële mogelijkheid, zo verwijst Cerasoli. Er wordt namelijk niet verwacht dat nu Flavio Briatore, die nu optreedt als een soort van teambaas, na dit jaar nog verder gaat. Daarnaast heeft Renault al eerder aangegeven dat het niet voor zich ziet dat het altijd in de Formule 1 zou blijven. Het is al even terug, maar ze haalt een uitspraak van Renault aan ten tijde Alonso kampioen werd in 2005, toen het team vertelde dat het eigenlijk niet in de sport geloofde.

Het terugtrekken van de naam Renault in ruil voor Alpine en het stoppen van het leveren van F1-motoren sinds dit jaar, is wellicht nog een beter teken dat er in Frankrijk serieus gekeken wordt naar een toekomst in het summum van de autosport. Iets wat inderdaad kansen geeft voor BYD.