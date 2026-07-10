BYD stelt een voorwaarde aan instap in F1 waar Verstappen niet blij van wordt

In tegenstelling tot wat we tot dusver hebben begrepen, is BYD helemaal niet bezig met plannen om met een eigen team de Formule 1 te betreden. Onder een belangrijke voorwaarde zou het daarentegen wel een groot deel van de sport willen overenemen.

Als we nu een inschatting zouden mogen doen, dan denken we dat je de zak krijgt als je als BYD-medewerker met een goed idee als 'begin een F1-team voor de marketing' aandraagt bij CEO Stella Li van de automaker. Niet omdat het geen goed idee is, maar omdat je dan te klein denkt. Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat ze dat bij de Chinese autobouwer niet doen. Er wordt hard gewerkt aan werelddominantie met meerdere merken, wereldwijde overnames van fabrieken en een samenwerking met James Bond.

Li droomt ervan

Het beginnen van een eigen F1-team zou op zich prima passen in plannen om de wereld over te nemen, ware het niet dat Li die in een recent interview keihard de grond in boorde. Volgens haar zou BYD nooit met het plan gespeeld hebben om een team in de koningsklasse te beginnen. Er is altijd wel een droom geweest om er een te hebben, maar tot concrete plannen is het nooit gekomen.

De gesprekken die de Chinese topvrouw heeft gehad met ondermeer FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-CEO Stefano Domenicali zouden helemaal niet gegaan zijn over een BYD-F1-Team. Ook het gesprek met oud-teambaas Christian Horner van Red Bull gingen daar blijkbaar niet over.

Iedereen rijdt met een BYD

Maar dat alles neemt niet weg dat BYD niet alsnog de Formule 1 zou willen betreden. Li en haar adviseur Alfredo Altavilla geven aan dat het merk een instap overweegt als de hele Formule 1 zich aanpast. Voor de Chinese autofabrikant is de marketingwaarde van een team namelijk niet genoeg. Het enige dat ze zou overhalen om mee te doen, is als elke F1-bolide op het grid met de technologie van BYD zou rijden.

In welke vorm dat zou moeten gebeuren, is niet besproken, maar het is aannemelijk dat in ieder geval een deel van de hybride aandrijving van F1-bolides bij het Chinese bedrijf vandaan zou moeten komen. En daarmee lijkt de droom van Li uiteen te spatten, want als we de FIA-president mogen geloven, dan rijdt de koningsklasse in de toekomst enkel nog met V8-motoren met slechts een heel klein beetje hybride ondersteuning.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover