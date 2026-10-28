Na de Temu-Range Rover krijgen we ook een Temu-Rolls-Royce van BYD

Droom je al lang om ooit eens een eigen Rolls-Royce te kunnen bezitten, maar wil het op financieel vlak nog niet lukken? Dan willen we nu zeggen dat BYD misschien met een goed alternatief komt voor de fractie van de prijs. Maar eigenlijk weten we op voorhand al dat deze auto het toch net niet zal worden.

Als we van een merk durven te zeggen dat het zich niet zo'n zorgen maakt over concurrentie uit Chinese hoek, dan is het wel Rolls-Royce. De Britten bouwen op geheel eigen wijze de hun auto's precies naar wens van de klant. Nu is dat nog niet eens wat de auto's zo speciaal maakt. Dat is eerder het feit dat er specialisten honderden manuren met bloed, zweet en tranen werken aan de kleinste details.

10 centimeter groter

Toch denkt men bij Yangwang, het luxemerk van BYD, dat het de concurrentie met de Britten prima aankan. Het teaset namelijk en wel erg op een Rolls-Royce Ghost lijkende verschijning. De volledig elektrische sedan draagt de naam 'Altior' en zal naar verluidt zo'n 5,5 meter lang zijn. Dat is 10 centimeter langer dan de Ghost. Verschil moet er zijn.

De Altior krijgt waarschijnlijk vier elektromotoren. Elk wiel z'n eigen aandrijving. Of de luxeslee daarmee ook trucjes als een tank-turn kan uithalen? Het lijkt ons niet gepast bij een auto van dit kaliber, maar dat zegt weinig. Ook weten we nog niets over de hoeveelheid paardenkrachten de auto ten strijde trekt tegen de Britten. Qua prijs wordt verwacht dat hij nog onder de 270.000 euro gaat kosten op de Chinese markt. Als je daarmee aanklopt bij Rolls-Royce wordt je nog net niet uitgelachen en vriendelijk verzocht het pand te verlaten als de pleb die je bent.

Een Rolls-Royce met een taxibordje?

Wat we vooral opmerkelijk vinden is dat BYD ervoor gekozen heeft om het onmiskenbare taxibordje op het dak te plaatsen. Daarin zit de LiDAR-unit verscholen. Misschien zien de Chinezen deze auto vooral ingezet worden als luxe-taxi? De achterdeuren, die niet aan de voor- maar aan de achterkant scharnieren, maken het instappen voor passagiers in ieder geval wel erg makkelijk.

Yangwang ziet vooral markt in het Midden-Oosten. Hoewel het doek er in de video al vanaf getrokken wordt, wordt verwacht dat de fabrikant dat nogmaals doet ergens rond 5 november in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zal de auto officieel gelanceerd worden.

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