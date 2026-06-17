Terug in de toekomst: in deze EV haal je het frontje van je autoradio

Als je als automaker voornamelijk actief bent in een land waar kopers over de streep getrokken worden met allerlei technische gimmicks, dan verzin je onder andere auto's die hun kont in een parkeervak kunnen schuiven of kunnen springen. Daar komt nu een afstandsbediening bij. Juist, zo'n ding die je ook bij je TV krijgt.

De kans is heel groot dat ook jij een soort afstandsbediening voor je huidige auto hebt. Nee, niet de sleutel waarmee je met een druk op de knop de deuren van het slot kunt halen, of de achterklep kunt openen. We bedoelen de telefoon waarop je een app van de autobouwer hebt staan. Daarmee kan je ongetwijfeld de airco aan en uitzetten, wellicht zelfs de navigatie alvast voorzien van een bestemming en natuurlijk controleren of je auto wel op slot staat.

Een stap verder of nog een gimmick?

BYD gaat een stap verder. Want wat nu als je niet alleen een app op je telefoon kunt gebruiken, maar ook een afstandsbediening bij de auto krijgt die je via bluetooth aan je telefoon kunt verbinden? Als het aan de Chinese autofabrikant ligt, dan is dit de nieuwe gimmick die het verschil moet gaan maken. Het merk levert vanaf nu optioneel een afstandsbediening die magnetisch aan zowel de auto als de telefoon (via MagSafe) verbonden kan worden.

Helaas doet het apparaatje niet wat je hoopt. Het verandert de auto niet in een op afstand bestuurbare vierwieler. De afstandsbediening stuurt namelijk enkel functies in de auto aan. Denk hierbij aan het aanpassen van instellingen op het infotainment of de airco. Ook kan je ermee de lading van het accupakket controleren. Kortom: alles wat je nu ook via een app kunt doen.

Het is wel een knop in het interieur

Wat de afstandsbediening dan precies voor extra waarde levert? Dat weten wij ook niet precies. Het is in ieder geval wel handig dat hij ook in het interieur van de auto gebruikt kan worden als interactieve knop.

Misschien zijn we oud, maar het voelt een beetje alsof je in de nieuwe BYD Great Tang, waarin het apparaat geïntroduceerd wordt, als vanouds het frontje van je autoradio moet halen voordat je uitstapt.