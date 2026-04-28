BYD levert helft van winst in en moet financieel eerlijker handelen

’s Werelds grootste EV-maker gaat niet heel lekker. In de nasleep van het autofeest de Beijing Autoshow, presenteert BYD de pijnlijke cijfers over het eerste kwartaal van het jaar: de omzet zakte met 11,8 procent weg en de winst kakte met 55 procent in tot 600 miljoen dollar (513 miljoen euro).

De reden voor de tegenvallende cijfers laat zich wel raden: de bikkelharde Chinese automarkt waar puur op prijs gestreden wordt. Marges zijn er bijna niet meer en autofabrikanten zetten alles op alles om marktaandeel te behouden. Zelfs verkopen met verlies hoort bij de gebruikte tactieken. Daarnaast staat de markt extra onder druk doordat de Chinese overheid de subsidiekranen voor zowel particulieren als autobouwers vrijwel volledig heeft dichtgedraaid.

Verkapte leningen

Tegelijk ligt het bedrijf onder vuur van diezelfde overheid, want het moet onder druk de betaaltermijnen die het voor toeleveranciers hanteert verkorten. BYD houdt deze extra lang, tot wel 275 dagen, waardoor het eigenlijk verkapte leningen worden.



De betaling verloopt hierbij doorgaans via een tussenpartij die het bedrag aan de toeleverancier voorschiet. Die kan immers niet een jaar wachten op betaling. BYD leent dus eigenlijk het inkoopbedrag van de tussenpartij, maar dit komt niet als ‘lening’ op de balans te staan, aangezien het om een inkoopfactuur gaat met een extreem lange betaaltermijn. Hierdoor oogt BYD op papier financieel gezonder dan het in de praktijk is.

Oorlog biedt ademruimte

Gelukkig voor BYD startte de boze oranje Amerikaan een oorlog in Iran, waardoor de vraag naar elektrische auto’s buiten de Chinese grenzen flink groeide. Hiermee kon de autobouwer de export van vierwielers naar de rest van de wereld opvoeren en profiteren van dikkere marges op elke verkochte auto.

Ook de grote vraag naar energieopslag voor AI-datacenters kwam de autobouwer van pas. BYD is namelijk ook een van ’s werelds grootste accufabrikanten en levert dus ook accupakketten die niet tussen vier wielen gemonteerd worden. Deze tak van sport groeide met 20 procent in de eerste drie maanden van het jaar.

Export is de levenslijn

Het is dus niet heel gek dat BYD keihard inzet op de export van auto’s naar de wereld buiten China. Het offensief is al bezig, maar wordt nog extra op stoom gebracht nu BYD met Denza in Europa is begonnen. Dit merk moet het vooral opnemen tegen Porsche en onderscheidt zich met name op de extreem hoge laadsnelheid die het eerste model, de Z9 GT, aankan.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om de naam BYD onder het algemene publiek te laden. CEO Stella Li van BYD heeft officieel laten weten dat het aan het kijken is om teams in de autosport, waaronder de Formule 1, te starten.