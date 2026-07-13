BYD levert klanten oudere auto's, draait op voor miljoenen aan schade

Als je een nieuwe auto bestelt, dan is het natuurlijk in de eerste plaats fijn als je ook daadwerkelijk een nieuwe auto geleverd krijgt. Helaas ging dat bij BYD niet helemaal goed. Meerdere mensen kregen een verouderd model geleverd. Dat is pijnlijker dan je zou denken.

Stel je voor dat je een nieuwe auto koopt. Je krijgt hem netjes geleverd in de specificatie die je besteld hebt. Niets aan het handje, toch? Zelfs als de productiedatum een jaar eerder was, dan is het toch niet zo'n groot probleem? Het is immers nog steeds een nieuwe auto met enkel wat afleverkilometers op de teller.

Cijfertjes doen financieel pijn

Met die gedachtengang hoopte BYD waarschijnlijk weg te komen toen het dit jaar 1.265 Australiërs een in 2025 geproduceerde auto leverde als zijne nieuw. In eerste instantie probeerde het klanten er namelijk van te overtuigen het geleverde model technisch precies hetzelfde is als een in 2026 gemaakte auto. Daarnaast probeerde het Chinese concern naar verluidt de klanten af te kopen door een schadevergoeding van ruwweg 670 te bieden. Pas nadat hier niet mee akkoord gegaan werd, besloot BYD over te gaan tot een volledige vergoeding van de aankoop, meldt het Australische ABC.

Het onderliggende probleem voor veel klanten reikt veel verder dan een cijfertje op een papiertje. Een productiedatum van een jaar eerder heeft aanzienlijke gevolgen voor de restwaarde van de auto. Vooral in het geval van een Chinese EV, waarbij de restwaardes enorm hard kunnen dalen. Een jaartje extra kan dus duizenden euro's schelen. De vergoeding van nog geen 700 euro is dan een lachertje.

BYD lost het netjes op

Volgens BYD zou het gaan om een eenvoudige administratieve fout die inmiddels opgelost zou moeten zijn. Het zou nooit de bedoeling geweest zijn om klanten te misleiden. BYD neemt zelf contact op met klanten die de dupe zijn geworden van het voorval. In totaal zou het gaat om tientallen miljoenen aan schade die het bedrijf hiermee incasseert.

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