BYD komt met kei-car naar Europa

We hebben het bij Autoblog al vaker gehad over de kei-car en de redenen waarom deze in Europa niet legaal zijn. Maar dat weerhoudt BYD niet om toch hun eigen mini-EV op basis van een Japans model in Europa te lanceren.

Toen de EU over het 'Made-in-Europe'-model begon, legde iedereen gelijk de link met de Japanse kei-car. Klein, fijn, goedkoop en perfect voor stedelijk vervoer. En hoewel er al jaren gedacht wordt dat juist de kleine karretjes als EV in Europa goed zouden kunnen werken, komt het er maar niet van. Tot nu, want BYD neemt actie.

Wat in Japan werkt, werk ook in de EU

De Chinese autobouwer was onlangs een van de eerste niet-Japanse autobouwers die een eigen kei-car in Japan lanceerde. Geheel tegen de verwachtingen in bleek het een redelijk schot in de roos. Als BYD als nieuwkomer met een typisch Japans karretje in de stugge Japanse markt voor elkaar krijgt om auto's te verkopen, dan moet dat ook in Europa lukken. Dus wij krijgen onze eigen variant van de Racco.

Of eigenlijk, wij krijgen een mini-EV met daarin de technologie van de Racco. Deze is namelijk geoptimaliseerd voor belachelijk kleine autootjes. Zo zitten belangrijke dingen als de omvormer en dergelijke niet in het vooronder van de auto, maar is dit geïntegreerd in het X-Pack accupakket zelf. Daarmee wordt voldoende ruimte bespaard om een auto van 3,4 meter lang, 1,48 meter breed en 2 meter hoog te maken.

Het resultaat van deze optimalisatie: een actieradius van 210 tot 320 km uit een X-Pack van 22,4 of 35,85 kWh. Snelladen kan met 100 kW en het elektromotortje dat het karretje aandrijft levert 63 pk. Dat is natuurlijk niet heel slecht te noemen, al gaat het hier wel om Chinese cijfers. Voor de Europese cijfers komt de actieradius vermoedelijk zo'n 20 procent lager uit.

Uit Hongarije

De mini-EV, die waarschijnlijk de concurrentie aan moet gaan met ondermeer de Kia Picanto, Fiat Panda en Dacia Spring, wordt vermoedelijk gebouwd in Hongarije. Daarmee verzekert BYD zich ervan dat het karretje zonder extra importheffingen in de EU tegen een scherpe prijs op de markt kan worden gebracht. Dezelfde strategie wordt nu uitgerold voor de kleine karretjes van het merk: de Dolphin Surf en Atto 2 die vanaf het vierde kwartaal.

Tegelijk ziet het Chinese concern het lanceren van de mini-EV in Europa als een extra kans om de hoge ontwikkelingskosten voor het X-Pack wat makkelijker terug te verdienen.

Naast deze plannen weten we helaas nog niets over het autootje. Daarnaast lijkt het er ook niet op dat we op korte termijn meer informatie zullen krijgen. Er wordt verwacht dat het nog wel even duurt voordat BYD de auto op de markt gaat brengen.

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