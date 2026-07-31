Best verkopende Chinese merk in Europa verkoopt eigenlijk helemaal niet zo goed

Het is inmiddels geen geheim meer dat BYD in China op de vingers is getikt, omdat het de financiële cijfers met een kleine omweg veel mooier maakte dan ze in de werkelijkheid waren. Het erge is dat leveranciers hierbij voor de risico's opdraaiden. Een soortgelijke financiële constructie is nu ook in Europa opgetuigd, alleen krijgen hierbij heel andere instellingen de pijn te voortduren.

Dat BYD goeie zaken op Europees grondgebied doet, blijkt wel uit de cijfers. Vorig jaar steeg het aantal verkochte auto's met 270 procent en in het eerste kwartaal van dit jaar met nog een 156 procent. Maar uit onderzoek van Global Finance komt naar voor dat deze percentages mogelijk wel eens kunstmatig opgepompt kunnen zijn.

Niet helemaal op eigen kracht

De uitgave kwam er namelijk achter dat BYD vooral auto's verkoopt aan leasemaatschappijen. Dat is op zich niet vreemd, aangezien veel Europese markten gedreven worden door de leasemarkt. Het zou dus raar zijn als BYD hier niet op inspringt, ware het niet dat het dit niet geheel op eigen kracht doet. Het gebruikt het Europese financiële stelsel van banken om het te bewerkstelligen.

Waar het op neerkomt is dat de Chinese autofabrikant vooral auto's in bulk verkoopt aan leasemaatschappijen die vervolgens de aankoop financieren met behulp van banken. Daarvoor wordt ondermeer de restwaarde van de auto's als onderpand gebruikt. We hoeven je waarschijnlijk niet uit te leggen dat daar nogal een groot risico zit, wat BYD in dit geval dus niet hoeft te dragen.

Verkocht maar niet echt verkocht

Het echte probleem komt naar boven als de cijfers van de geregistreerde auto's tegenover de auto's die daadwerkelijk op de weg rijden, met elkaar vergeleken worden. Hierin zit namelijk een enorm verschil van zo'n 39 procent. Van de 30.472 BYD's die in Duitsland geregistreerd zijn, rollen er maar 18.536 over het asfalt. Ruwweg 12.000 staan dus ergens op een parkeerplek te verstoffen. Of deze uiteindelijk hun weg vinden naar een klant als jong gebruikte occasion, of met veel korting toch nog verkocht wordt, of zelfs als oude auto aan nieuwe klanten worden aangeboden, is onduidelijk.

Het probleem is dat deze constructie vooral gebruikt kan worden om de verkoopcijfers kunstmatig op te krikken. In dit geval extra problematisch, omdat banken hierop risico's evalueren. De restwaarde van een auto blijft waarschijnlijk hoger als het om een populair merk gaat. Daarnaast maken opgepompte cijfers het heel lastig om de daadwerkelijke vraag naar auto's en dus de daadwerkelijke groei van het merk in te schatten.

Europese autobouwers doen het ook

Overigens geeft de uitgave aan dat het niet helemaal ongebruikelijk is om deze constructie te gebruiken om te groeien. Meerdere merken zouden auto's op voorhand registreren om ze vervolgens te slijten. Het verschil is dat de Europese merken dit doorgaans doen met meer ervaring en daarmee het verschil tussen registraties en het aantal voertuigen dat uiteindelijk bij klanten terechtkomt, veel kleiner kunnen houden. Ook dragen ze de financiële last zelf.

Maar de manier van financieren zou ook een tussenstap kunnen zijn voordat BYD de financiering van de auto's zelf gaat dragen. Het zou op termijn dus niet meer de risico's bij de krediet verstrekkende banken hoeven te leggen.

Uiteindelijk kunnen we er niet omheen dat BYD daadwerkelijk groeit. Het probleem is alleen dat het misschien iets minder snel groeit dan het zelf aangeeft en dat het de risico's van minder realistische cijfers bij banken legt.

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