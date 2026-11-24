Hoe sneller je wilt laden, hoe hoger de kosten liggen. Tenminste, dat is de vuistregel waar je normaliter vanuit kunt gaan. Dat deze door ongelooflijk ontransparante kosten bij laadpalen niet altijd meer geldt, mag inmiddels wel duidelijk zijn. Maar BYD doet er nog een schepje bovenop bij hun eigenste Flash Chargers.

Het is natuurlijk helemaal geweldig dat je je Denza Z9 GT met 1.500 kW binnen 9 minuten bijna helemaal vol kunt laden. Maar doe je dat bij een Flash Charger van BYD, dan moet je toch vaart zetten achter het WC-bezoek en het halen van een bakkie koffie. De Chinese autobouwer en laadpaalexploitant maakt namelijk korte metten met mensen die hun auto te lang aan de paal laten staan.

Flinke laadpaalkleefboete

Net als veel andere aanbieders, is BYD namelijk begonnen met het hanteren van een laadpaalkleefboete, oftewel een extra bedrag dat betaald moet worden als de auto niet direct na de laadsessie wordt afgekoppeld. Normaliter wordt dit nogal ruim genomen, maar in het geval van BYD is dat niet helemaal het geval. Het wordt extra beperkt door de toch al korte laadsessie die nodig is.

BYD hanteert een afkoppelperiode van 15 minuten en brengt daarna direct een laadpaalkleefboete in rekening. Dat betekent dat je naast je toch al dure kWh's ook nog eens tot wel 41 euro extra mag aftikken. Iets waar Chinezen op hun eigen sociale netwerk Weibo nogal over lijken te vallen. Het punt is namelijk dat BYD, net als heel veel laadpaalexploitanten, de boete niet van te voren communiceert, het laat enkel per SMS weten dat je auto te lang aan de lader staat en dat je zo'n 40 cent per minuut aan parkeerkosten gaat betalen.

Het wordt normaal

Deze vorm van kosten in rekening brengen wordt steeds vaker toegepast. Ook in Frankrijk is het heel normaal dat je na een half uur je auto weer van de snellader afkoppelt zodat de volgende zoemtoerist even kan laden. Doe je dat niet, dan betaal je daar tijdens de drukste periodes zelfs 50 cent per minuut aan laadpaalkleefboetes. En let wel, hierbij wordt de laadsessie ook meegenomen. Heb je een langzamer ladende auto, dan heb je pech en ga je na 30 minuten toch extra betalen.

Met de stijgende laadsnelheden zou bovengenoemde eerder als huftertaks gezien kunnen worden. Er is natuurlijk geen reden om anderen dan langer te laten wachten, omdat jij vanachter het raam van de Starbucks al nippend aan je iced chai latte met pumpkin spice cold foam gniffelend toekijkt hoe de rij steeds kwader wordende EV-rijders achter jouw Dacia Spring steeds langer wordt.