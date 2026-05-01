Volkswagen wil productiecapaciteit verkopen aan BYD

Bij Volkswagen is de top naarstig op zoek naar manieren om de ongebruikte productiecapaciteit in Europese fabrieken bij andere partijen onder te brengen. Daaronder vallen onder meer bouwers van defensiemateriaal, maar ook Chinese autobouwers. BYD lijkt nu de eerste die hapt.

Hoewel CEO Oliver Blume van VW eerder aangaf dat hij de kans heel klein achtte dat een Chinese fabrikant überhaupt interesse zou tonen in Duitse productiecapaciteit, zit hij nu toch om tafel met CEO Wang Chuanfu van BYD, meldt CarNewsChina op basis van anonieme bronnen. En het is niet de enige Chinese partij die interesse getoond zou hebben. Xpeng en MG hebben oren naar de ongebruikte capaciteit in Europa.

Duur in Dresden

's Werelds grootste EV-maker zou met name zijn zinnen gezet hebben op fabricage in Dresden. Om daar de voet binnen de deur te krijgen, zou het zelfs bereid zijn om te investeren in de benodigde ombouw van de fabriek. Voor BYD is het daarbij een extra waarde om het 'made in Germany'-label te kunnen bemachtigen. Iets wat nog steeds de nodige waarde met zich meedraagt in autoland.

De Duitse productie komt wel met de nodige extra kosten. De reden dat Blume verwachtte dat Chinese partijen er niet in geïnteresseerd zouden zijn, komt doordat het personeel in de fabrieken relatief hoge lonen krijgt en enorm goed beschermd is door sterke vakbonden. Twee dingen waar de Chinese autofabrikanten niet alleen niet gewend aan zijn, maar ook niet per se op zitten te wachten.

Spanje van de kaart

Aanvankelijk zou BYD dan ook vooral de pijlen gericht hebben op de productiecapaciteit van VW in Spanje. Daar liggen de lonen niet lager, maar zijn de de energiekosten en productiekosten in z'n geheel wel aanzienlijk lager. Dat is ook de reden dat juist Xpeng, waar VW al mee samenwerkt in China, en MG wel die richting op kijken.

Als de gesprekken tussen VW en BYD ergens toe leiden, dan betekent het een tweede productielocatie voor BYD in Europa, naar de fabriek die gebouwd wordt in Hongarije. Ook net buiten Europa, in Turkije, legt de Chinese autobouwer de laatste hand aan een fabriek. Het mag maar duidelijk zijn dat BYD de Europese markt nog harder gaat bestormen dan dat het nu al doet.