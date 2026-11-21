De BYD Ti7 mag voorlopig niet worden verkocht in de Europese Unie. De rechtbank in Den Haag vindt dat de zevenzits Chinese SUV te veel lijkt op de Land Rover Defender. Het verbod geldt in alle 27 lidstaten en raakt meer dan alleen de verkoop. Ook invoeren, produceren, opslaan en leveren mag niet. In het Verenigd Koninkrijk mag BYD de auto wel leveren.

Jaguar Land Rover (JLR) stapte naar de rechter wegens een vermeende inbreuk op zijn modelrechten voor de huidige Defender . BYD ontkende dat het ontwerp is gekopieerd en wees erop dat het geen concrete plannen had om de Ti7 in Europa op de markt te brengen. Dat laatste neemt het voorlopige verbod niet weg. De maatregel moet juist voorkomen dat de auto hier alsnog verschijnt.

Uitspraak van de rechter

Volgens de rechter draait de gelijkenis om meer dan een hoekige carrosserie. De uitspraak noemt onder meer de bolle schouders en afgeronde hoeken, maar ook de vorm van de wielkasten, het zogenoemde signature panel, de doorlopende raampartij en de verhoudingen van de auto. Samen bepalen die kenmerken volgens de rechtbank de totaalindruk. De verschillen die BYD naar voren bracht, zijn niet opvallend genoeg om die indruk wezenlijk te veranderen.

De uitspraak is nog geen definitief oordeel. Het ging om een kort geding, waarin een rechter een voorlopige beslissing neemt. JLR moet binnen zes maanden een bodemprocedure beginnen. Doet de autofabrikant dat niet, dan kan het verbod zijn kracht verliezen. De rechter legde geen verkoopverbod op voor het Verenigd Koninkrijk. De Haagse rechtbank oordeelde dat ze niet bevoegd was over de Britse BYD-vennootschap. Ook was niet aannemelijk gemaakt dat de Nederlandse BYD-bedrijven betrokken zijn bij de Britse verkoop.

Die Britse markt is wel degelijk in beeld. BYD wil daar de eerste Ti7’s vanaf januari 2027 leveren. De vanafprijs ligt op 47.995 pond, omgerekend ongeveer 57.300 euro. Dat is zo’n 20.470 pond minder dan een zevenzits Defender 110. Vooralsnog kan JLR met de Nederlandse uitspraak dus niet voorkomen dat de BYD in het VK verschijnt.

Tweede uitspraak

Het is de tweede uitspraak in Den Haag deze maand over de twee merken. Op 11 november moest JLR de bestanden laten vernietigen die deurwaarders eerder bij BYD-kantoren in Schiedam en Hoofddorp hadden veiliggesteld. Volgens de rechter waren die stukken niet nodig om de zaak te onderbouwen.

Voor kopers in Nederland verandert er vandaag weinig, want BYD zei al geen concreet Europees verkoopplan te hebben. Maar zolang het verbod geldt, kan de Ti7 niet zomaar alsnog bij Europese dealers verschijnen. Een interessante soap met een Nederlands randje, dat zeker.