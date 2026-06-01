BYD troeft Tesla af door schadevergoeding te bieden bij crash

Als je schade rijdt met een ‘zelfrijdende’ auto kun je niet de auto de schuld geven. Je mag gewoon je schadevrije jaren inleveren. En geen enkele fabrikant is natuurlijk zo gek om eventuele schade te dekken. Toch?

Jawel, BYD doet iets wat geen enkele andere fabrikant tot op heden aandurfde: schadevergoeding aanbieden. Als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade tijdens het gebruik van BYD’s Autopilot, dan dekt BYD volledig de kosten. Dit geldt ook als het misgaat tijdens het automatisch inparkeren.

Kanttekeningen

Er zijn natuurlijk wel wat kanttekeningen en kleine lettertjes. Zo geldt dit aanbod vooralsnog alleen in China. Verder geldt de schadevergoeding alleen tijdens het eerste jaar. En als je het systeem niet “wettelijk en reglementair correct” gebruikt kun je ook fluiten naar de vergoeding. Wat dat laatste precies inhoudt, is een beetje vaag.

Enfin, dit is natuurlijk vooral een marketingstunt van BYD. Ze geven hiermee een signaal af dat ze vertrouwen hebben in hun systeem. En waarschijnlijk zijn de kleine lettertjes dusdanig dat het BYD niet ál te veel geld gaat kosten.

Anders dan Tesla

Overigens kiest BYD voor een fundamenteel andere aanpak dan Tesla. Waar Tesla puur met camera’s werkt, trekt BYD alles uit de kast voor hun zogenaamde God’s Eye: niet alleen camera’s, maar ook lidar, radar en ultrasone sensoren. In Europa (en vooral Nederland) is Tesla wel een stap verder. Terwijl je hier al Supervised FSD kunt krijgen, is God’s Eye nog niet beschikbaar in onze contreien.