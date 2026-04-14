BYD waarschuwt: kies voor ons, want andere Chinese merken zijn niet te vertrouwen

BYD was een van de eerste Chinese automerken die besloot om eens buiten de eigen grenzen te kijken of het een beetje wilde lukken om ook daar auto’s te verkopen. Dat bleek uiterst lucratief. Zelfs zo dat andere merken al snel volgden. Dat zijn er inmiddels tientallen geworden en dat vindt BYD niet zo leuk, want nu moet het ook buiten China concurreren met Chinezen.

En daarom gaat de invasieleider op de strepen staan. Het durft nu te beweren dat het een van de weinige Chinese automerken is die wél te vertrouwen is. Al die nieuwelingen weten niet waar ze aan beginnen, doen maar wat en hebben op z’n minst een onbetrouwbaar supportnetwerk. Dingen de BYD inmiddels prima op orde heeft en vooral dingen waar je als autokoper absoluut niet aan zou moeten willen beginnen.

Iets subtieler

Okay, BYD zegt het niet met precies die woorden. Het brengt het iets genuanceerder. Op de Melbourne motor show vertelde managing director Liu Xueliang van BYD Asia Pacific: “We vertrouwen erop dat de Australische consument de juiste keuzes maakt.”

Wat die juiste keuze dan is? Dat verduidelijkt de topman subtiel door te verklaren dat er al meerdere Chinese merken de tent hebben gesloten en dat BYD in andere landen zelfs het servicenetwerk heeft geopend voor andere vertrekkende Chinese merken die klanten in de steek laten met hun auto’s zonder dienstverlening.

“Helaas was er een Chinese speler in Thailand die, om bepaalde redenen, weliswaar een bedrijf in Thailand had opgericht, maar zich vervolgens weer van de markt heeft teruggetrokken. BYD staat altijd open voor andere concurrenten. Daarom staat ons servicecentrum open voor alle elektrische voertuigen van elk automerk.”

Je bent te verstandig om het risico te nemen

Om zijn punt nog subtieler duidelijk te maken, begon de topman allerlei indrukwekkende marktcijfers te spuwen, waarmee hij duidelijk wilde maken dat BYD toch echt een betrouwbare keuze is. Het merk gaat nergens meer heen. Hoe dat zit met anderen? Je mag het proberen, maar misschien ben je wel te verstandig om het risico aan te gaan en boeit het je niet heel erg dat de autofabrikant werknemers niet zo netjes behandelt.