Als je een BYD koopt, moet je maar hopen dat je hem ook krijgt

Er zijn maar twee dingen zeker in het leven. Het krijgen van de auto waar je voor betaald hebt, valt daar blijkbaar niet onder. Daar kwam een klant van BYD achter kort nadat hij het volledige aankoopbedrag had overgemaakt.

Je kunt het je waarschijnlijk bijna niet voorstellen: na lang sparen heb je besloten om een fonkelnieuwe BYD te kopen. Als enige eis heb je dat de ramen even een tintje donkerder gemaakt worden, waar de dealer geen probleem van maakt. Je rekent af en krijgt te horen dat je kunt wachten op de aflevering van jouw nieuwe auto. Maar dat moment komt niet, want het eerstvolgende bericht dat je krijgt is dat de auto verdwenen is.

Een achtervolging cadeau

Precies dit overkwam een zestigjarige man en zijn familie in China. De heer in kwestie kocht de auto als een verjaardagscadeau voor zichzelf, maar werd in plaats daarvan getrakteerd op een achtervolging van een uur. Het bleek namelijk dat een werknemer van de dealer er met de auto vandoor was gegaan. Dankzij de GPS-tracking die in de BYD Song (hier bekend als de BYD Seal) gebouwd is, kon de politie de locatie van de auto snel achterhalen.

De schoonvader en schoonzoon van de koper zette samen met de politie de achtervolging in, die over meer dan 20 kilometer voortduurde voordat de nieuwe BYD klemgereden kon worden. Daar viel al snel op dat degene achter het stuur kleding van BYD aanhad. De dief gaf daarbij overigens aan onschuldig te zijn. Hij had enkel "de behoefte om even te rijden". De dealer liet achteraf weten dat de dader al eerder was veroordeeld voor autodiefstal en geestelijk iets minder stabiel leek.

Dikke schadevergoeding

Nu zou je denken dat de zaak met een sisser af is gelopen en iedereen vrolijk hun eigen weg kon gaan, maar daar was de koper het niet mee eens. De heer in kwestie zag uiteindelijk af van de koop en kreeg een dag later het volledige aankoopbedrag teruggestort. Maar daarmee was de kous nog niet af, want de klant eiste een schadevergoeding voor het leed dat hij en zijn familie geleden hadden. Hij eiste het drievoudige bedrag, maar dat werd afgewezen door de dealer, die claimde dat het zelf ook slachtoffer was aangezien de auto met aanzienlijk verlies verkocht moest worden.

Uiteindelijk werd de klant extra vergoed voor reis- en verblijfskosten. De dader zit opgesloten.