Hoe krijg je als Chinees meer invloed in Europa? BYD wil bij een lobbyclub

Nu Europa voor voor jou als Chinese autofabrikant steeds een belangrijkere afzetmarkt wordt, is het natuurlijk niet fijn als juist die markt je de hele tijd probeert te dwarsbomen. Wat kan je daar dan aan doen? Vrij weinig zou je denken. Maar BYD denkt daar anders over. Het is de eerste Chinese speler die zich aanmeldt voor brancheclub European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).

Voorlopig blijft het nog bij een aanmelding, meldt een woordvoerder van de ACEA tegenover Bloomberg. Toch zou het niet gek zijn dat BYD wordt opgenomen in de club die namens 17 auto-partijen lobbyt bij de Europese Commissie. Het is namelijk niet zo dat, ondanks de naam doet vermoeden, het alleen toegankelijk is voor Europese spelers. Namen als Toyota en Ford behoren immers ook tot de club.

Belang in Europa

De laatstgenoemden hebben overigens wel belang in Europa, omdat ze hier fabrieken hebben staan en runnen. BYD kan zich sinds kort daar ook onder scharen, want het heeft een fabriek in Hongarije (die al dan niet onder discutabele omstandigheden is gebouwd).

De applicatie en eventuele acceptatie van BYD in de club zou de deur open kunnen zetten voor andere Chinese spelers zoals Chery en Geely die ook via andere constructies actief zijn in Europa en spelen met plannen voor verdere uitbreiding hierop. Daarnaast is de timing opmerkelijk, want binnen de EU wordt juist gespeeld met plannen om de eigen constructeurs een betere concurrentiepositie te verschaffen tegenover de Chinezen.