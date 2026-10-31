BYD wil met deze elektrische Chinees door de 500 km/u knallen

EV's komen tegenwoordig in heel veel verschillende smaakjes. Meestal zorgen ze vooral voor een rustige rit van A naar B, maar bij BYD willen ze iets anders voor elkaar krijgen. Geen rustig ritje, maar een snelheidsrecord. En waar kan je dat beter doen dan in Dubai?

Stella Li, vicepresident van BYD, heeft laten weten dat de krankzinnige Yangwang U9 Xtreme in november klaar is om weer een nieuwe poging te wagen om de magische grens van 500 km/u te doorbreken. Waar ze dat precies willen gaan doen? Dubai. Daar zou ergens een geschikte weg moeten worden gevonden die lang genoeg is om hard te gaan, maar ook om weer te remmen. In het ergste geval kan je hem gewoon de zandbak insturen.

Volgens Li hebben ze een straat van maar liefst 15 kilometer nodig. BYD wil daarvoor aankloppen bij de lokale politie om een geschikte locatie te vinden. Een klein verzoekje dus. Of ze even een stukje openbare weg kunnen vrijmaken voor een auto die sneller gaat dan menig vliegtuig bij het opstijgen. Maar ach, dat doen ze bij dit soort plekken wel vaker.

Een uiteindelijke locatie, toestemming en een exacte datum zijn trouwens nog niet bekend. Eerder werd nog gesproken over een nieuwe poging op het Duitse testterrein Automotive Testing Papenburg. Of het record dus gebroken gaat worden in Dubai is nog de vraag.

Vier elektromotoren en 500 km/u

De Yangwang U9 Xtreme is geen standaard elektrische auto. Met vier elektromotoren produceert het ding maar liefst 2.220 kW, oftewel ongeveer 2.977 pk. Dat vermogen leverde in september 2025 al een topsnelheid van 496,22 km/u op, met coureur Marc Basseng achter het stuur.

Daarmee bleef de Chinees slechts 3,78 km/u verwijderd van de 500 km/u. Even ter vergelijking: de Bugatti Chiron Super Sport 300+ kwam in 2019 tot 490,48 km/u.

Zo'n record neerzetten vraagt wel om de nodige organisatie. Bij dit soort snelheden wordt het vinden van een lang recht stuk asfalt wel het minste van de problemen. Ook banden, aerodynamica, wind en remcapaciteit spelen een enorme rol. Bijna 140 meter per seconde afleggen is namelijk leuk, maar je moet op een gegeven moment ook weer ergens kunnen stoppen.

Meer geweld voor Dubai

Het luxemerk van BYD is bezig met een uitbreiding buiten China en begin november wordt in Dubai ook de internationale introductie verwacht van de nieuwe sedan Altior. De keuze voor Dubai past dus mooi in de strategie.

Of die presentatie en de snelheidsrecordpoging tegelijkertijd plaatsvinden, is niet bevestigd.

Nu nog een geschikt stukje asfalt, een paar handtekeningen van de lokale autoriteiten en een flinke dosis vertrouwen in de techniek. Dan kan de Yangwang U9 Xtreme misschien eindelijk de 500 km/u aantikken. Moet best te doen zijn toch?

Via: CarNewsChina

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