Snelste auto ter wereld crasht tijdens voorbereiding op 500 km/u

We schreven afgelopen zaterdag nog over de wilde plannen die BYD heeft met de Yangwang U9 Xtreme. De absurde hypercar moet in Dubai de 500 km/u-grens doorboren, maar dan moet deze met zijn 3.000 pk wel op de baan blijven. Tijdens een testrit in China bleek dit makkelijker gezegd dan gedaan.

Achteras has left te building

Tijdens een testrit met de elektrische hypercar is de bestuurder van zijn lijn geraakt en tegen een vangrail geknald. Zo zie je maar weer dat ook rechtdoor rijden met 3.000 pk niet zo makkelijk is als sommige mensen beweren. De schade aan de auto is zoals je zou verwachten: enorm. Sterker nog, de auto heeft de vangrail zo hard geraakt dat de complete achteras met vervroegd pensioen is gegaan.

Om ook maar gelijk het goede nieuws te noemen: de bestuurder kwam er zonder verwondingen vanaf. Hij stapte zelf uit het wrak en werd meteen door medisch personeel onderzocht.

Precieze details over het ongeluk zijn niet duidelijk. Volgens de berichtgeving van CarNewsChina wordt er gespeculeerd dat ze met het testen bezig waren de topsnelheid van 500 km/u te bereiken. Dat is allemaal niet bevestigd, maar het zou natuurlijk niet raar zijn.

De wagen heeft al meerdere records verbroken. Zo was de EV op 14 september 2025 met 496,22 km/u al de snelste auto ter wereld en op 22 augustus 2025 de snelste elektrische hypercar op de Nordschleife.

Flinke schade

Zoals je in de video kan zien is de kans dat deze Yangwang U9 Xtreme weer vrolijk over het asfalt zal rollen erg klein. Voor wie graag wil weten hoeveel zo'n stukje Chinese techniek kost: 3 miljoen dollar. Omgerekend zou je dan uitkomen op zo'n 2,7 miljoen euro.

Om de topsnelheid veilig te kunnen bereiken stond de elektrische hypercar op speciale GitiSport e Gtr2 Pro semi slicks en hebben ze flink gespeeld met de aerodynamica van de auto. Essentiele delen om de auto met dit soort krankzinnige snelheden op het asfalt te kunnen houden. Of de crash gevolgen heeft voor de geplande recordpoging in Dubai, is nog niet duidelijk.

De bestuurder mag in ieder geval van geluk spreken.

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