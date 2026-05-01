Enige handgeschakelde sedan met V8 heeft nu 695 pk!

Als sedans met pit nog bestaan, is een automaat wel de minste concessie die puristen moeten maken. Om over het niet meer hebben van een V8, geen hybride aandrijving of andere keuzes nog maar te zwijgen. Bij nog één merk kan je een handgeschakelde sedan met V8 krijgen en als een soort laatste poging krijgt deze een speciale editie. Waar blijkt dat het vermogen van de Cadillac CT5 V Blackwing kon stijgen van 677 naar 695 pk!

De Cadillac CT5 V Blackwing is nog van de oude stempel, met de LT4 V8 die je kent uit de Camaro ZL1 en Corvette Z06 (C7), maar ook simpelweg uit de CTS-V. Een heerlijk simpele doch rauwe V8 die dankzij een supercharger lekker veel vermogen eruit perst. En ja: de Ford-GM-automaat met tien versnellingen is een optie, maar de goede oude zesbak van Tremec mag ook nog steeds. Vooral dat laatste is uniek, ook al heeft Cadillac bevestigt dat een vervanger voor de CT5 onderweg is. De rol van de Blackwing wordt dan ook herzien en gezien de huidige ontwikkelingen weet je wat dat betekent.

Cadillac CT5 V Blackwing F1 Collector Series

Dat de Cadillac CT5 V Blackwing nog één keer mag knallen hebben we te danken aan Cadillac als F1-team. Het merk onthult namelijk de CT5 V Blackwing F1 Collector Series die debuteert tijdens de GP van Miami. Het begint niet al te best. De editie is matzwart, met zwarte velgen en alles wat zwart kan, zwart gemaakt.

The devil is in the details, zeggen de Amerikanen dan. Grappig genoeg zit de F1 Collector Series van de CT5 V Blackwing vol met F1-logo's, maar ook met FIA-logo's. Het logo van de organisatie staat op de sideskirts, maar ook bij de versnellingspook. Achterop onder de spoiler vind je een rood F1-logo en nogmaals de FIA. Andere details zijn instaplijsten waar 'Cadillac Formula 1 Team' op staat en F1-logo's in de hoofdsteunen. Verder in het interieur is het een oase van zwart met witte details.

Misschien nog wel bijzonderder is het F1-logo in de flank van de Cadillac CT5 V Blackwing F1 Collector Series. Die is namelijk zwart zoals het plaatwerk, maar in reliëf aangebracht.

Motorupgrade

Zoals gezegd heeft Cadillac ook de motor nog eens herzien voor de CT5 V Blackwing F1 Collector Series. De 6.2 liter V8 met supercharger levert dus normaliter 677 pk. Dat heeft Cadillac kunnen opvoeren naar 695 pk voor dit nieuwe model. Dat is op zich geen verrassing: de LT4 levert in de Cadillac Escalade V 691 pk, dus vier erbij moet dan makkelijk kunnen. Het maakt de CT5 V Blackwing wel weer de krachtigste versie van de LT4 die je gaat vinden.

Je moet er wel snel bij zijn, want Cadillac gaat slechts 26 exemplaren van de CT5 V Blackwing F1 Collector Series bouwen. Dat als knipoog naar het feit dat 2026 het jaar is dat Cadillac zich voor het eerst F1-team mocht noemen. Alle 26 stuks krijgen de handbak en ze worden allemaal zo zwart als de auto op de foto's. Je moet wat overhebben voor een bijna 700 pk sterke sedan met handbak.