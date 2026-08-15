Cadillac tovert Le Mans-racer om tot straatauto

Cadillac heeft een nogal bijzondere manier bedacht om de successen uit de langeafstandsracerij naar klanten te brengen. De V-ONE concept is namelijk zo dicht mogelijk bij de V-Series.R-raceauto gebracht, maar dan met een interieur waar je niet direct een helm en brandwerend pak voor nodig hebt.

Het is niet de eerste keer dat we een merk dit zien doen. Vorig jaar onthulde Porsche een straatauto mét kenteken van de 963 . Het bleek een one-off. Maar waar Porsche daadwerkelijk van de 963 een straatauto maakte, wil Cadillac vooralsnog niet verder gaan dan een concept. Flauw hoor.

De V-Series.R is de auto waarmee Cadillac zich internationaal in de kijker heeft gereden in het endurance-racen. De racer combineert een atmosferische V8 met hybride ondersteuning en heeft inmiddels polepositions, overwinningen en een kampioenschap op zijn naam staan. De V-ONE moet die ervaring vertalen naar een auto voor circuitgebruik.

De conceptauto gebruikt exact hetzelfde carbon monocoque-chassis als de V-Series.R. Dat chassis wordt gebouwd door het Italiaanse Dallara, dat ook verantwoordelijk is voor de raceauto. Zelfs de carrosserievormen komen uit dezelfde mallen.

830 pk

Onder de kap ligt dezelfde atmosferische 5.5-liter V8. Het motorblok wordt in Pontiac, Michigan met de hand gebouwd door specialisten die hun carrière grotendeels met racemotoren hebben doorgebracht. Alleen al het assembleren van één exemplaar kost ongeveer 160 uur.

De aandrijflijn is voor de V-ONE wel aangepast. Cadillac heeft de hybride installatie gebruiksvriendelijker gemaakt en hoeft zich niet te houden aan de vermogenslimieten uit het racekampioenschap. Daardoor komt het gecombineerde vermogen uit op 841 pk. Daarnaast is er nog een losse knop om nog eens tijdelijk extra 135 pk aan vermogen aan te spreken. Want ja, met 841 pk heb je natuurlijk niet genoeg power om een veilige inhaalactie uit te voeren.

De prestaties moeten behoorlijk dicht bij die van de echte racer liggen. Cadillac mikt op rondetijden die ongeveer tien procent langzamer zijn dan die van de V-Series.R. De V-ONE heeft zijn eigen aerodynamisch pakket waarin onderdelen van verschillende generaties van de raceauto zijn gecombineerd.

Luxe tussen de rolkooi

Waar de V-ONE echt afwijkt van de V-Series.R, is het interieur. Cadillac probeert daar motorsport en luxe te combineren. Het stuurwiel werd maar liefst 36 keer aangepast voordat het definitieve ontwerp klaar was, aldus het Amerikaanse automerk. Veel bedieningselementen zijn rechtstreeks geïnspireerd op de raceauto.

De bestuurder krijgt een GT3-achtige racestoel, die bovendien beter zicht rondom moet bieden. De auto gebruikt ook de FIA-goedgekeurde survival cell van de V-Series.R en is ontwikkeld volgens de relevante FIA-veiligheidsprocedures.

Aan de buitenkant krijgt de V-ONE een handgeschilderde kleurstelling. Die loopt van zilver aan de voorkant over naar donker Caspia Blue achteraan. Cadillac verwijst daarmee naar de overgang van dag naar nacht tijdens een langeafstandsrace. Leuk gedaan.

Voorlopig blijft de V-ONE een concept. Dat is ontzettend jammer. Want als ze dit door hadden kunnen ontwikkelen tot een straatauto had Cadillac echt iets aparts gehad.

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